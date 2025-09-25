Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai cunoscute cupluri din showbizz-ul românesc. Cei doi artiști au împreună doi băieți și par la fel de îndrăgostiți ca atunci când erau la începutul relației.

este una dintre cele mai apreciate femei de la noi din țară, mai ales pentru frumusețea ei aparte. Totuși, acest lucru nu este de ajuns pentru internauți, care taxează orice greșeală pe care o face . Mai ales când vine vorba de greșeli de vorbire, căci acolo Antonia nu scapă „nepedepsită”.

Cu ce dramă se confruntă Antonia

Antonia a trăit până la vârsta de 19 ani în America, iar acest lucru se vede mai ales în vocabularul ei. Câteodată, femeia mai are mici greșeli de exprimare, iar oamenii o taxează pentru acest lucru. Partenerul ei a povestit câteva detalii despre asta, dar și faptul că atât el, cât și ea sunt judecați de public pentru diverse acțiuni pe care le fac.

„Eu și nevastă-mea suntem foarte judecați. Suntem judecați pentru diverse. Lumea tot mereu găsește nod în papură, că facem ceva greșit. Bine, pe lângă lucrurile care le plac la noi, găsesc mereu câte ceva contradictoriu. Că de ce fac reclamă la cazinou, că de ce fac nu știu ce. Adică o pun și într-o lumină, de așa manieră, încât par un personaj malefic.

Nu înțeleg niște aspecte ale vieților noastre de cântăreți și cum e treaba asta cu imaginea, cum trebuie să-ți o vinzi sau să nu-ți o vinzi, cât ești pe val, cât nu mai ești pe val, că așa ca artist poți să agonisești, dar după o vârstă, că noi până la 30 de ani n-am pus un leu deoparte, că de ce faci niște compromisuri dacă vreți. (…) Au nenorocit-o psihic că nu știe să vorbească bine românește. Ea până la 19 ani a stat în America, ea nu a avut timp să recupereze”, a declarat Velea în cadrul

Alex Velea: „Suntem niște personaje controversate”

De asemenea, Alex Velea a declarat că relația dintre el și Antonia este una destul de specială. Cei doi nu sunt doar parteneri de viață, ci și prieteni buni.

„Suntem niște personaje controversate. Și când nevasta mea mai pică, așa, în treaba asta cu tristețe, depresie mult spus, pentru că nu avem timp să avem depresie, pentru că avem copiii noștri, să avem grijă de ei. Nu pot să ne vadă stând și plângându-ne de milă. Încerc să fiu alături cu tot ce îmi stă în putință, de la vorbele calde de parteneri de viață, la stilul, hai, mă, mergem mai departe, că până la urmă suntem noi. Nu te ridici tu, nu te ridică nimeni. Lets go, hai să facem treaba”, a mai spus artistul.

Ce fel de părinți sunt Antonia și Alex Velea

În cadrul unui alt interviu, Antonia a povestit ce fel de părinți sunt ea și Alex. Se pare că frumoasa mămică este cea care adoptă o atitudine mai serioasă în creșterea copiilor, în timp ce bărbatul este mai relaxat.

„Eu sunt mai strictă și Alex este cel mai tolerant. Ajută cel mai mult însă că, de fiecare dată, lucrăm în echipă și ne susținem în abordările pe care le avem față de ei în anumite situații care apar. Niciodată nu am considerat că este OK ca, în creșterea copiilor, cei doi părinți să se contrazică despre subiectul respectiv în fața copiilor, i-ar deruta foarte mult pe cei mici. Dominic și Akim știu că e important să trateze școala cu seriozitate, dar și că au timp liber să se relaxeze, că trebuie să existe un echilibru când vine vorba despre responsabilități și distracție. Ce a fost mereu important pentru mine e să îi las să își exprime sentimentele, să le scoată la suprafață, să nu le fie rușine să fie sensibili”, a mărturisit Antonia pentru