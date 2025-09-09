Atunci când sunt rugați să numească o româncă frumoasă, pe buzele multora apare aproape instant numele „Antonia”. O postare recentă a vedetei i-a convins chiar și pe cei care nu îi erau fani că merită complimentele pe care le primește.

În seria de fotografii postate recent pe rețelele de socializare, cântăreața a lăsat să i se vadă un sutien aproape transparent, într-o nuanță de maro, semnat de un brand internațional de lux. Look-ul este completat de un alb, lăsat intenționat deschis.

La doar o zi de la publicare, postarea a strâns peste 24.000 de aprecieri și peste 200 de comentari, de la oameni care, pe de-o parte, au fost surprinși de apariția vedetei, pe de altă parte, i-au apreciat curajul și aspectul fizic.

„Arată impecabil, n-ai ce comenta”, a scris un , potrivit .

Au fost însă și internauți cărora li s-a părut că ipostaza în care s-a fotografiat vedeta nu ar fi tocmai potrivită.

„Antonia e superbă, dar imaginea asta e cam mult. Mai ales că e vizibil totul…”, a spus o altă persoană.

Printre sutele de comentarii lăsate la fotografia Antoniei s-a remarcat și cel al ei de viață, Alex Velea. Artistul i-a lăsat în dreptul imaginii câteva inimioare, semn că o apreciază și o susține, indiferent de cum ar alege să se afișeze.