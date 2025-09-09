B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea

Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea

B1.ro
09 sept. 2025, 22:53
Antonia și-a surprins fanii cu o serie de fotografii îndrăznețe. Cum a reacționat Alex Velea
Sursa Foto: Instagram/ @antonia

Atunci când sunt rugați să numească o româncă frumoasă, pe buzele multora apare aproape instant numele „Antonia”. O postare recentă a vedetei i-a convins chiar și pe cei care nu îi erau fani că merită complimentele pe care le primește.   

Cuprins:

  1. Cum s-a fotografiat cântăreața
  2. Cum a comentat Alex Velea la postarea Antoniei

Cum s-a fotografiat cântăreața

În seria de fotografii postate recent pe rețelele de socializare, cântăreața a lăsat să i se vadă un sutien aproape transparent, într-o nuanță de maro, semnat de un brand internațional de lux. Look-ul este completat de un halat alb, lăsat intenționat deschis.

La doar o zi de la publicare, postarea a strâns peste 24.000 de aprecieri și peste 200 de comentari, de la oameni care, pe de-o parte, au fost surprinși de apariția vedetei, pe de altă parte, i-au apreciat curajul și aspectul fizic.

„Arată impecabil, n-ai ce comenta”, a scris un internaut, potrivit Click!.

Au fost însă și internauți cărora li s-a părut că ipostaza în care s-a fotografiat vedeta nu ar fi tocmai potrivită.

„Antonia e superbă, dar imaginea asta e cam mult. Mai ales că e vizibil totul…”, a spus o altă persoană.

Cum a comentat Alex Velea la postarea Antoniei

Printre sutele de comentarii lăsate la fotografia Antoniei s-a remarcat și cel al partenerului ei de viață, Alex Velea. Artistul i-a lăsat în dreptul imaginii câteva inimioare, semn că o apreciază și o susține, indiferent de cum ar alege să se afișeze.

View this post on Instagram

A post shared by •AntoniA• (@antonia)

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Externe
Soțul amantei lui Andy Byron, fostul CEO al companiei Astronomer, a oferit prima reacție, în urma incidentului de la concertul Coldplay. Ce a transmis acesta
Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”
Monden
Fiul lui Dan Helciug, Luca, s-a decis ce vrea să facă în viață. La ce meserie aspiră tânărul. „Și-a creat deja logoul”
Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga
Monden
Delia, scoasă din sărite de o femeie! Ce a pățit artista în timp ce alerga
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Externe
Hotelul în care se afla Florinel Coman a fost zguduit de bombardamentele din Doha! Ce a postat soția fotbalistului
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără
Monden
Cu ce se ocupă actuala iubită a lui Florin Stamin. Fostul soț al Ralucăi Bădulescu, cucerit de o femeie mult mai tânără
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Monden
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei
Monden
Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Monden
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Monden
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Monden
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Ultima oră
23:57 - Prăjitură vegană cu fistic și zmeură: desert sănătos, rapid și plin de prospețime. Află cum se prepară
23:56 - Radu Miruță, explicații despre programul SAFE. Cum va folosi România cele 16,68 miliarde de euro alocate (VIDEO)
23:27 - O tânără româncă s-a sinucis într-un penitenciar din Italia. Cum s-a produs tragedia
23:26 - Alimentele recomandate de un dietician renumit pentru prevenirea demenței
23:17 - Marius Budăi îl contrazice pe Bolojan. În ce condiții poate fi majorată vârsta de pensionare (VIDEO)
22:57 - Surprinzător! Cum era un bărbat să ajungă la închisoare din cauza unei vacanțe
22:29 - Grăsime pe dulapurile din bucătărie? Află cum poți scăpa de ea
22:27 - Trafic restricționat pe DN1, ca urmare a lucrărilor la stația de metrou „Otopeni”. Rute alternative
22:11 - Jocuri geopolitice în Orientul Mijlociu. SUA a avertizat Qatarul în legătură cu atacul israelian
22:09 - Vești bune pentru pensionarii din România! Cine va primi bani în plus, în această lună