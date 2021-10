Veşti foarte proaste despre Alexandru Arşinel

Alexandru Arșinel a trecut printr-o perioadă dificilă, având mai multe probleme de sănătate.

Ultima piesă de teatru pe care actorul Alexandru Arșinel a interpretat-o a fost pe 9 octombrie 2021, după ce problemele de sănătate l-au împiedicat pe actor să urce pe scenă în ultima perioadă.

Care este starea de sănătatea a lui Alexandru Arșinel

„O să vină și Alexandru Arșinel la Gale (n.r. – Galele Savoy, pe 30 octombrie 2021), el încă joacă. Sâmbăta trecută (n.r. – pe 9 octombrie 2021) a jucat. A tot fost internat, dar a venit, a cântat. Acum așteptăm să se facă mai bine ca să revină. Are de toate (n.r. – probleme de sănătate), o viață întreagă, atâtea operații, atâtea probleme… se adună. Dar, mulțumim Lui Dumnezeu, așteptăm să se facă mai bine și să reluăm și piesa, Niște Senzații, unde are un rol frumos, i-a făcut și regia. E efortul mai mare acolo, de aceea am și lăsat-o (spectacolul este în pauză, n. red.), mai vedem ce facem…”, a afirmat Vasile Muraru, potrivit Fanatik.

„Serbăm pe fostele vedete ale teatrului și care mai sunt în viață, dar și comemorăm pe cei care nu mai sunt, precum Nicu Constantin. O să dăm niște diplome, așa e frumos, mai ales că au muncit o viață și merită”, a mai spus Vasile Muraru, legat de Galele Savoy, eveniment la care este așteptat și Alexandru Arșinel.

În luna aprilie, Alexandru Arșinel și soția sa au fost internați după ce s-au infectat cu coronavirus. Actorul afirma la vremea respectivă că vaccinul pe care îl făcuse la începutul anului i-a salvat viața.

„Se pare că vaccinarea mi-a salvat viața și mie și soției. A reușit să oprească vijelia acestei nenorocite boli și să o stopeze la un anumit nivel suportabil, care m-a făcut să ies din zona periculoasă. Cu ajutorul medicilor care erau preocupați de soarta mea și a celorlalți colegi de pat am depășit momentul critic”, spunea actorul.