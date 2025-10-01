B1 Inregistrari!
Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”

01 oct. 2025, 18:34
Alexandru Ciucu. Sursa foto: Captură video - Catalin Maruta / YouTube
După ce a fost acuzat de Alina Sorescu că și-ar fi agresat fostul socru, Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Designerul a povestit cum s-au întâmplat lucrurile și nu au ascuns faptul că a avut certuri cu tatăl artistei.

Ce acuzații i-a adus Alina Sorescu lui Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au fost căsătoriți 12 ani și au împreună două fiice. După divorț, ambii foști parteneri au ieșit în spațiul public și au lansat acuzații grave la adresa celuilalt. Printre altele, Alina a susținut și că designerul manifesta deseori un comportament violent, chiar și atunci când fetițele sale erau de față.

„În momentele în care nu mai erau părinții mei de față, în momentele alea se purta cel mai urât, cu mine și cu fetițele. Crizele de furie, amenințările. Mă amenința, mă blestema, mă amenința că mă distruge, de față cu fetițele. Fetițele puneau repede mâna pe telefon, sunau bunicii”, a povestit Alina Sorescu, în emisiunea „Un show păcătos”.

Cum răspunde Alexandru Ciucu acuzațiilor fostei soții

După ce fosta soție l-a acuzat de comportament violent, Alexandru Ciucu a ținut să povestească unul dintre momentele tensionate din cuplul lor, dar și modul în care a decurs disputa lor.

„Ea voia să se dea jos din maşină. Îmi zicea s-o las acolo că se descurcă şi singură să ajungă la aeroport. Evident că nu am lăsat-o, ne-am calmat și am vizitat centrul vechi din Bergamo unde am și mâncat de prânz”, a spus Alexandru Ciucu pentru Știrile Antena Stars.

Ce spune Alexandru Ciucu despre relația cu foștii socri

Alexandru Ciucu neagă că ar fi avut un comportament agresiv cu tatăl fostei sale soții, chiar dacă între cei doi au mai existat certuri și discuții. Mai mult, designerul susține că mereu a încercat să își ajute socrii și a fost atent la starea lor de sănătate.

„Cum poate spune că am fost agresiv cu tatăl ei ? Exact în perioada aceea le făceam injecții în burtă pentru că aveau Covid ambii părinți ai Alinei, pentru că erau în grupa de risc din cauza vârstei. Și ca să nu iasă din casă le-am facut eu injecțiile. Câte 15 injecții la fiecare. Infirm violența în mod explicit. Nu l-am agresat niciodată pe tatăl Alinei. Au existat discuții și certuri, dar nu s-a pus niciodată problema să fiu violent cu cineva”, a mai spus Alexandru Ciucu.

