Externe » Ambasador găsit fără viață la Paris. Ce mesaj i-a trimis soției înainte de tragedie

Ambasador găsit fără viață la Paris. Ce mesaj i-a trimis soției înainte de tragedie

30 sept. 2025, 23:54
Ambasador găsit fără viață la Paris. Ce mesaj i-a trimis soției înainte de tragedie
Cuprins
  1. Ce a declarat soția oficialului african
  2. Când a fost descoperit trupul neînsuflețit
  3. Cine a fost Nathi Mthethwa

Descoperire șocantă la Paris. Ambasadorul Africii de Sud în Franța, Nathi Mthethwa, a fost găsit fără suflare lângă hotelul de patru stele Hyatt Regency, au declarat oficiali francezi.

Ce a declarat soția oficialului african

Mthethwa, în vârstă de 58 de ani, a fost dat dispărut de soția sa încă din seara de luni. Femeia a alertat autoritățile după ce a primit un „mesaj îngrijorător” de la soțul ei, a declarat parchetul din Paris.

Ultima dată când Mthethwa a fost văzut de soția sa era în jurul orei 16.30. Câteva ore mai târziu, femeia primea un mesaj în care soțul ei își exprima intenția de a-și pune capăt vieții.

„A primit un mesaj de la el la scurt timp după ora 21:30, în care acesta își cerea scuze și își exprima intenția de a-și pune capăt vieții”, a declarat procurorul Laure Beccuau, într-un comunicat.

Când a fost descoperit trupul neînsuflețit

Se pare că bărbatul rezervase cu zece zile înainte o cameră de hotel, la etajul 22. Marți, în jurul orei 11.30, un agent de securitate a descoperit trupul lui Mthethwa în curtea unității de cazare. Personalul a observat că „mecanismul de siguranță al ferestrei fusese forțat cu foarfecele”, potrivit CNN.

„În urma anchetei, nu s-au găsit semne de luptă sau urme de medicamente sau narcotice”, a mai adăugat procurorul Beccuau. Deși probele arată că Mthethwa s-ar fi sinucis, forțele de ordine vor continua cercetările până la stabilirea tuturor circumstanțelor  în care s-a produs tragedia.

Cine a fost Nathi Mthethwa

Mthethwa a fost un membru de rang înalt al Congresului Național African, partidul care a instaurat regimul democratic în 1994.

El ocupa funcția de ambasador al Africii de Sud la Paris din decembrie 2023, iar anterior ocupase funcția de ministru al Poliție și ministru al Culturii în Guvernul african, relatează BBC.

Ministerul de Externe al Africii de Sud a confirmat moartea lui Mthethwa, „cu profundă tristețe și regret”, într-un comunicat emis marți. Oficialii au transmis condoleanțe familiei ambasadorului.

„Nu am nicio îndoială că trecerea sa în neființă nu este doar o pierdere națională, ci este resimțită și în comunitatea diplomatică internațională”, a declarat ministrul de Externe al Africii de Sud, Ronald Lamola.

