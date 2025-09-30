Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cuplurile din România. Cei doi au împreună o fiică, Diana. În ciuda aparențelor, Irina este o mamă exigentă, care ar grijă cum își petrece fiica ei timpul liber.

Ce restricții i-a impus Irina Fodor Dianei

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu de 17 ani, sunt căsătoriți de 15 ani și au o fiică de 14 ani. Ambii sunt extrem de implicați în educația Dianei și dincolo de responsabilități școlare. Irina are grijă cum își petrece adolescenta timpul liber, motiv pentru care i-a restricționat accesul la rețelele de socializare și jocuri.

Diana urmează să susțină de clasa a 8-a, ceea ce o face pe rpezentatoarea TV să limiteze încă și mai mult timpul pe care fiica ei îl petrece în fața ecranelor. Dincolo de această regulă și în ciuda perioadei pe care o traversează, adolescența, Diana este un copil exemplu, care nu ratează nicio ocazie pentru a-și face părinții mândri.

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place.

I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră.

În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe . Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu.

Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională.

Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a declarat Irina Fodor, pentru .

Ce spune Irina Fodor despre un posibil al doilea copil

Irina a mărturisit că ea și Răzvan s-au gândit, de-a lungul timpului, să mai facă un copil. Însă, responsabilitățile de zi cu zi i-au împiedicat din a-și îndeplini această dorință. Însă, prezentatoarea TV nu exclude complet că familia lor s-ar mai putea mări cu încă un membru, chiar dacă diferența de vârstă dintre copii ar fi mare.

„La un moment dat, ne-am gândit să mai facem un copil, după aceea ne-a luat valul, viața și a trecut foarte repede timpul și parcă acum s-a căscat deja o distanță prea mare între Diana și al doilea copil.

Și apoi am zis: poate că ne oprim la un copil! Dar, cine știe dacă nu o să avem?! Vedem ce ne aduce viața”, a mai spus Irina Fodor.