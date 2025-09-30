B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”

Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”

B1.ro
30 sept. 2025, 21:15
Irina Fodor, o mamă strictă. Ce restricții i-a impus fiicei ei, Diana: „Nu vreau să o frustrez”
Sursa foto: Irina Fodor / Instagram

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai îndrăgite cuplurile din România. Cei doi au împreună o fiică, Diana. În ciuda aparențelor, Irina este o mamă exigentă, care ar grijă cum își petrece fiica ei timpul liber.  

Ce restricții i-a impus Irina Fodor Dianei

Irina și Răzvan Fodor formează un cuplu de 17 ani, sunt căsătoriți de 15 ani și au o fiică de 14 ani. Ambii sunt extrem de implicați în educația Dianei și dincolo de responsabilități școlare. Irina are grijă cum își petrece adolescenta timpul liber, motiv pentru care i-a restricționat accesul la rețelele de socializare și jocuri.

Diana urmează să susțină Evaluarea Națională de clasa a 8-a, ceea ce o face pe rpezentatoarea TV să limiteze încă și mai mult timpul pe care fiica ei îl petrece în fața ecranelor. Dincolo de această regulă și în ciuda perioadei pe care o traversează, adolescența, Diana este un copil exemplu, care nu ratează nicio ocazie pentru a-și face părinții mândri.

„Am monitorizat-o cât stă pe telefon până când am pus o aplicație și stă pe zi cât dau eu drumul la aplicație. I-am setat program: are o oră pentru rețelele sociale. Are cont dar nu postează poze, doar își urmărește colegii. Nici pe noi nu ne lasă să  punem poze cu ea, a zis că ei nu-i place.

I-am lăsat însă mai mult timp pentru WhatsApp, căci nu vreau s-o frustrez că nu poate lua legătura cu colegii ei sau prietenele ei. Mă bazez pe ea că nu are totuși cum să stea 10 ore cu prietenii la discuții. Pentru jocuri are limită la fel, tot o oră. 

În total, cred că petrece cam trei ore pe zi pe telefon. Nu am cum să am pretenții mai mari de la ea, în condițiile în care nici eu nu stau mai puțin de trei ore pe telefon, pentru că telefonul e aproape biroul meu. 

Aș vrea să mai scădem un pic din timpul acesta măcar anul acesta, pentru că e clasa a 8-a și trebuie să se concentreze pe Evaluarea Națională. 

Pentru toată furtuna asta emoțională prin care trece eu cred că se comportă bine. Este totuși puțin impulsivă, influențabilă, o cam ia valul, dar e rezonabilă. E un copil înțelegător, dar îți trebuie într-adevăr multă răbdare ca părinte! Contează și exemplul personal pe care i-l oferi copilului”, a declarat Irina Fodor, pentru Click!.

Ce spune Irina Fodor despre un posibil al doilea copil

Irina a mărturisit că ea și Răzvan s-au gândit, de-a lungul timpului, să mai facă un copil. Însă, responsabilitățile de zi cu zi i-au împiedicat din a-și îndeplini această dorință. Însă, prezentatoarea TV nu exclude complet că familia lor s-ar mai putea mări cu încă un membru, chiar dacă diferența de vârstă dintre copii ar fi mare.

„La un moment dat, ne-am gândit să mai facem un copil, după aceea ne-a luat valul, viața și a trecut foarte repede timpul și parcă acum s-a căscat deja o distanță prea mare între Diana și al doilea copil. 

Și apoi am zis: poate că ne oprim la un copil! Dar, cine știe dacă nu o să avem?! Vedem ce ne aduce viața”, a mai spus Irina Fodor.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Monden
Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
Monden
Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Monden
A pierdut sarcina, iar apoi a primit un diagnostic crunt. Boala gravă de care suferă Maria de la Insula Iubirii: „Nu mă așteptam”
Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
Monden
Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”
Monden
Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
Monden
Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă
Monden
Theo Rose și Anghel Damian sărbătoresc un an de la nuntă
Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Cum a transformat despărțirea viața artistei (VIDEO)
Monden
Jennifer Lopez vorbește despre divorțul de Ben Affleck. Cum a transformat despărțirea viața artistei (VIDEO)
Oana Moșneagu: „Nu am simptome în fiecare zi”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă
Monden
Oana Moșneagu: „Nu am simptome în fiecare zi”. Cu ce problemă de sănătate se confruntă
Maia Morgenstern a devenit bunică. Emoții și mărturisiri după nașterea fiicei Cabiria (FOTO)
Monden
Maia Morgenstern a devenit bunică. Emoții și mărturisiri după nașterea fiicei Cabiria (FOTO)
Ultima oră
21:34 - Drumurile montane închise temporar din cauza ninsorilor. Ce recomandă poliția șoferilor
21:28 - De la 1 octombrie, dispare firma care vindea cel mai ieftin RCA în România. Motivul pentru care a fost interzisă de ASF
21:21 - Cum s-a făcut de râs șeful Pentagonului: A vrut să se dea specialist în skateboard, dar s-a lovit cu placa între picioare (VIDEO)
20:51 - Un tânăr despre care se credea că e mort a apărut la propria înmormântare. Cum s-a produs eroarea
20:46 - Câți bani poți primi, dacă mergi la cules de portocale în Spania. Un român a dezvăluit ce salariu are
20:28 - Taxe și impozite 2025: 30 septembrie, ultima zi fără penalități. Ce se întâmplă după termen
20:18 - Rădulescu (BNR): Instituțiile au devenit o atracție pentru pilele politice. Sunt parașutați acolo unii care habar n-au despre ce e vorba
20:16 - Fenomen bizar la malul mării. Ce a dus la apariția meduzelor moarte pe kilometrii întregi de plaje
19:59 - Acestea sunt primele simptome ale bolii care ar fi ucis-o pe Ioana Popescu. Boala poate evolua fără semne evidente
19:36 - Cum a aflat Dana Roba că e înșelată de iubit: „Un nenorocit” (FOTO)