B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Alexandru Ion: „Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională”. Ce spune despre relația cu soția

Alexandru Ion: „Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională”. Ce spune despre relația cu soția

Selen Osmanoglu
08 oct. 2025, 09:41
Alexandru Ion: „Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională”. Ce spune despre relația cu soția
Sursa foto: Facebook
Cuprins
  1. Cum și-a cerut soția în căsătorie
  2. Viața de după căsătorie

Actorul Alexandru Ion, actual concurent la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, a vorbit despre momentul în care și-a cerut soția în căsătorie. El mărturisește că nu a fost o cerere „tocmai convențională”, însă a fost perfectă pentru ei doi.

Cum și-a cerut soția în căsătorie

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta”, a mărturisit actorul, pentru Viva.

„Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a adăugat.

„Cât despre nuntă, Domeniul Manasia a fost exact ce ne doream. Căutam un aer de poveste discretă, fără prea mult fast. Ne-am dorit să fie o petrecere mai degrabă intimă, care să se simtă ca o întâlnire călduroasă cu oamenii care ne sunt apropiați. Am lăsat deoparte multe dintre tradițiile clasice, dar am păstrat ce a avut sens pentru noi”, a mai spus el.

Viața de după căsătorie

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, soția lui, s-au căsătorit în septembrie 2024. La un an de la nuntă, actorul spune că ei au rămas „doi parteneri care construiesc și se distrează împreună”.

„Căsătoria, pentru noi, nu a fost o schimbare de esență, ci mai degrabă o consolidare simbolică a unei relații solide”, a adăugat.

„O să sune pretențios ca la balamuc, dar o să las aici niște vorbe ale lui Mihail Sebastian din „Cum am devenit huligan”. Se potrivesc cu întrebarea și prea așteptam de mult să le integrez într-un interviu.

„Viața toată e făcută din galerii prost încrucișate, prin care poți umbla până la moarte fără să întâlnești pe cine trebuie, deși uneori nu vă desparte decât un zid, un pas, o umbră. E, eu am avut marele noroc să găsesc pe cine trebuie. Așadar, nu s-a schimbat absolut nimic după un an de căsătorie. Întrebați-mă după 30. Sunt încrezător că răspunsul va fi același”, a mai spus el.

Tags:
Citește și...
Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
Monden
Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
Monden
Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Monden
Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
Monden
Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
Monden
Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
Andreea Esca, ironii la adresa meteorologilor, după codul roșu: „A fost doar o ploicică de toamnă. Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii” (FOTO)
Monden
Andreea Esca, ironii la adresa meteorologilor, după codul roșu: „A fost doar o ploicică de toamnă. Aștept scuze de la toate INMH-urile lumii” (FOTO)
Claudia Pătrășcanu trece printr-o nouă despărțire! Nici bine nu-și găsise fericirea după Gabi Bădălău, că e nevoită să o ia de la capăt!
Monden
Claudia Pătrășcanu trece printr-o nouă despărțire! Nici bine nu-și găsise fericirea după Gabi Bădălău, că e nevoită să o ia de la capăt!
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”
Monden
Dolly Parton, grav bolnavă. Sora cântăreței i-a rugat pe fani să se roage pentru sănătate acesteia: „Nu s-a simțit bine în ultima vreme”
Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
Monden
Andreea Ibaka, la două luni după accidentul de motocicletă: „Și acum retrăiesc în slow motion momentul impactului cu mașina”. Cum se simte soția lui Cabral
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
Monden
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună. Unde au fost văzuți cei doi foști parteneri
Ultima oră
13:16 - Generația Z și bunicii: ce sfaturi cer tinerii de la cei în vârstă? Iată ce arată un studiu
13:10 - Adela Popescu își sărbătorește ziua de naștere! Cum o va răsfăța Radu Vâlcan în această zi specială
12:57 - Carmen Grebenișan a postat primele fotografii cu fiul ei. Ce nume rar poartă micuțul
12:49 - Numărul bugetarilor, în creștere. Salariul net la stat, mai mare decât în privat. Cât a cheltuit statul român pentru a-și plăti angajații
12:33 - Adriana Bahmuțeanu vrea să plece din România: „Am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea”
12:32 - Oana Roman aruncă bomba: „Mi-au lipsit impostura și slugărnicia”. Ce a transmis vedeta înainte de culcare
12:11 - Giorgia Meloni și alți doi miniștri italieni, acuzați de complicitate în genocidul din Gaza
12:03 - Babs, fosta iubită a lui Dorian Popa, după ce acesta s-a căsătorit: „Mă simt prost și să răspund”
12:00 - CCR a amânat din nou decizia privind reforma pensiilor magistraților
11:48 - Pe cât să îți setezi centrala termică pe timp de toamnă? Specialiștii spun câte grade ar trebui să ai în casă pentru un somn odihnitor