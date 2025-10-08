Alexandru Ion, actual la „Asia Express”, pe „Drumul Eroilor”, a vorbit despre momentul în care și-a cerut soția în căsătorie. El mărturisește că nu a fost o cerere „tocmai convențională”, însă a fost perfectă pentru ei doi.

Cum și-a cerut soția în căsătorie

„Cererea în căsătorie a fost… să zicem nu tocmai convențională. Am cerut-o la capătul unui escape room, pentru că e una dintre pasiunile noastre comune. Da, știu că sună foarte geeky. Mai avem și alte porniri de genul ăsta”, a mărturisit actorul, pentru Viva.

„Inelul a fost ascuns în unul dintre puzzle-urile camerei și, când am ieșit, familiile noastre erau acolo. A fost un proces foarte lung de planning care a inclus facerea inelului la comandă, cu complicitatea Malvinei Cservenschi, după un model care știam că îi place lui Evelyne”, a adăugat.

„Cât despre nuntă, Domeniul Manasia a fost exact ce ne doream. Căutam un aer de poveste discretă, fără prea mult fast. Ne-am dorit să fie o petrecere mai degrabă intimă, care să se simtă ca o întâlnire călduroasă cu oamenii care ne sunt apropiați. Am lăsat deoparte multe dintre tradițiile clasice, dar am păstrat ce a avut sens pentru noi”, a mai spus el.

Viața de după căsătorie

Alexandru Ion și Evelyne Vîlcu, soția lui, s-au căsătorit în septembrie 2024. La un an de la nuntă, actorul spune că ei au rămas „doi parteneri care construiesc și se distrează împreună”.

„Căsătoria, pentru noi, nu a fost o schimbare de esență, ci mai degrabă o consolidare simbolică a unei relații solide”, a adăugat.

„O să sune pretențios ca la balamuc, dar o să las aici niște vorbe ale lui Mihail Sebastian din „Cum am devenit huligan”. Se potrivesc cu întrebarea și prea așteptam de mult să le integrez într-un interviu.

„Viața toată e făcută din galerii prost încrucișate, prin care poți umbla până la moarte fără să întâlnești pe cine trebuie, deși uneori nu vă desparte decât un zid, un pas, o umbră. E, eu am avut marele noroc să găsesc pe cine trebuie. Așadar, nu s-a schimbat absolut nimic după un an de căsătorie. Întrebați-mă după 30. Sunt încrezător că răspunsul va fi același”, a mai spus el.