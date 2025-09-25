Ella Vișan, una dintre cele mai controversate , l-a dat uitării pe . După povestea de dragoste care părea că s-a înfiripat între cei doi pe „insulă”, aceștia au decis să pună punct la ceea ce începuseră în Thailanda.

În cel mai recent interviu, fosta concurentă a dezvăluit că inima ei aparține acum unui alt bărbat, alături de care este împreună de șapte luni. Mai mult, aceasta a mărturisit că s-au cunoscut prin intermediul altor persoane, destul de apropiate de ei.

Cine este noul iubit al Ellei Vișan

Ella Vișan a reușit să împartă urmăritorii emisiunii fenomen în două tabere. Au fost persoane care au apreciat-o pentru felul său de a fi, dar și persoane care au judecat-o aspru pentru modul în care a ales să acționeze în cadrul show-ului.

Totuși, chiar și cu critici destule, Ella a ales să își asculte inima, iar acum, la luni bune de la terminarea filmărilor, blondina și-a găsit alinarea în brațele unui alt bărbat.

Acesta se numește Ovidiu, iar fost concurentă l-a descris ca fiind „un bărbat adevărat”. Potrivit spuselor sale, s-au cunoscut la o întâlnire, prin intermediul a doi prieteni.

„N-a întrebat nimeni pe nimeni. Am avut acel date, am fost să tragem cu armele. Ideea este că noi am ieșit cu un alt cuplu, eu o știam pe ea, el îl știa pe el, noi nu știam că date-ul acela trebuie să fie, de fapt, al nostru. Nu înțelegeam de unde chestiile astea, să îl lase lângă mine. Ovidiu este genul de om care pare că știe să tragă cu arma, la modul că e bărbat”, a declarat Ella Vișan de la Insula iubirii, la

Ella nu mai poate deveni mamă! Ce declarații tulburătoare a făcut blondina

În cadrul aceluiași podcast, Ella a dezvăluit un lucru impresionant și tulburător, în același timp, pentru orice femeie. Fosta concurentă a povestit drama prin care trece din cauza unor probleme medicale.

Se pare că Ella Vișan nu va mai putea deveni mamă, iar mărturisirea a fost făcută cu lacrimi în ochi.

„Ce probleme ai avut?”, a întrebat-o Bursucu.

„Unele care mi-au luat un drept”, a răspuns ea.

„Tu nu o să mai ai copii?”, a insistat acesta.

„Da”, a spus Ella, plângând.

Când s-a rupt legătura dintre Ella și ispita Teo

„Păi după ce camerele s-au stins… noi am avut un bonfire undeva spre dimineață. Eu am stat treaz toată noaptea. Eram foarte, foarte, foarte obosit. În ziua respectivă s-au închis camerele… Voiam neapărat să dorm. Deci simțeam foarte mare nevoie să dorm pentru că, efectiv, nu mai puteam, sincer.

Am mers către hotel iar…. Ok, după ce s-au încheiat filmările aveam nevoia de a sta singur. Am spus-o și producției, i-am spus-o și Ellei, am fost destul de sincer. I-am spus și Ellei că am nevoie să stau singur, dar ulterior am ajuns la hotel cu ea și eu m-am pus să dorm. Ea știind că îmi doresc să fiu singur, să stau singur, pentru că eu nu am o problemă în general cu singurătatea și am astfel de momente în viață în care, băi, chiar îmi doresc. Că e în cameră, că plec singur de nebun…

Ea acolo nu m-a înțeles. Ea a crezut că nu vreau să stau cu ea și așa mai departe. A vrut să plece la Maria în camera de hotel. Maria stând singură, bineînțeles. Și i-am zis nu, dacă voiam, în momentul în care noi am ajuns aici la hotel, eu îmi cumpăram singur altă cameră. Deci nu face gestul ăsta să pleci din cameră, să rămân eu aici singur. E ok, dacă voiam, plecam eu singur.

Acolo a urmat o mică ciondăneală între noi doi, pentru că ea n-a înțeles lucrul ăsta, că nu voiam să părăsească camera, ci doar să mă lase să mă odihnesc. Între timp pe mine m-a luat somnul, ea și-a luat bagajul și a ieșit din cameră. Deci neascultând ceea ce eu i-am spus deja. Și apoi eu m-am enervat foarte tare.

Băi, faci mișto de mine, vorbesc singur. Dacă ți-am zis să rămâi în cameră, rămâi aici în cameră, că nu vorbesc cu pereții, nu vorbesc singur. Nu îmi place când cineva nu mă ascultă. Nu îmi place să vorbesc singur, în general”, a povestit Teo, potrivit .