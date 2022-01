Alexia Eram l-a iertat pe Mario Fresh după ce s-a sărutat cu Mira? Imagini incendiare din Dubai

Alexia Eram a căzut în capcana unui triunghi amoros. Sunt multe voci care spun că tânăra s-a supărat pe Mario Fresh după ce l-a văzut sărutându-se cu Mira.

Mario Fresh a recucerit-o pe Alexia Eram

Se pare că fiica Andreei Esca l-a iertat pe partenerul său și l-a înțeles. Mario Fresh nu a înșelat-o. Tânărul a lansat un videoclip alături de Mira, iar sărutul pasional făcea parte de scenariul acestuia. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Îndrăgostiții au decis să plece în vacanță și să petreacă mai mult timp împreună. Cei doi și-au ales o destinație de lux. Tinerii se relaxează sub razele soarelui și se bucură de frumusețile Dubaiului.

Cât costă fițele Alexiei Eram

Alexia Eram și Mario Fresh nu încetează să publice imagini seducătoare pe rețelele de socializare. Fiica vedetei de la Pro Tv pozează dezgolită și își etalează formele pe cele mai luxoase plaje.

„Plouă afară, e urât și înnorat. Am ajuns, ieri dimineața la 5 la Dubai, ne-am băgat la somn, eram rupți de oboseală. Apoi ne-am plimbat prin oraș. Am mers să mâncăm la un restaurant grecesc, unde am spart farfurii și am mâncat un desert divin. Mergem acum la spa pentru că plouă și facem masaj la piscină. Diseară mergem la un restaurant cu specific iranian. Merg la sală în fiecare zi ca să rămân la niște kilograme decente. Aici la hotel ne-au primit foarte drăguț. Are o priveliște minunată hotelul, e foarte relaxant. Marți schimbăm hotelul și vineri iar îl schimbăm. Am zis să mergem la câte un hotel în fiecare parte a Dubaiului, ca să vedem mai multe locuri”, a povestit Alexandra Eram pe rețelele de socializare.

Fiica Andreei Esca se răsfață la maxim

Alexia Eram, fiica vedetei Pro Tv, Andreei Esca, nu rămâne în umbra mamei. Tânăra își construiește o carieră de succes: colaborează cu branduri și își dezvoltă paginile de pe rețele sociale. Veniturile sunt considerabile. Alexia a reușit să-și cumpere și un apartament.

„Tata m-a învățat de când eram mică să îmi pun și niște bani deoparte. Într-adevăr, eu sunt o fire care cheltuie cam mult și îmi e foarte greu să fac această decizie, dar încerc și să pun deoparte și să am tot timpul ceva. Eu sunt pe principiul că muncești pentru a avea niște bani, și banii sunt făcuți ca să îi cheltui, pentru că atunci când mori, nu o să îi iei în mormânt”, a precizat Alexia Eram, acum ceva timp.