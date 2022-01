Andreea Marin, dezvăluiri explozive despre Adrian Brâncoveanu: „Oamenii se pot confrunta cu diverse probleme”

Andreea Marin este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare din România. Vedeta se bucură de aprecierea publicului și se implică în mai multe proiecte. Celebra zână a început anul 2022 cu forță și are planuri mărețe.

Andreea Marin, la un pas de nuntă

Sunt multe voci care spun că Andreea Marin se pregătește de nuntă. Moderatoarea a vorbit deschis despre tot ce i se întâmplă în viață și a dezvăluit misterul. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citiți și Raluka, dezvăluiri fără perdea despre viața amoroasă: „Am făcut multe tâmpenii. Am și înșelat!” (GALERIE FOTO)

Vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Adrian Brâncoveanu. Cei doi sunt fericiți împreună. Andreea Marin recunoaște că are o relație perfectă.

„Nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul, pe mine viața asta m-a învățat, din păcate, dar la vârsta maturității de azi și în acest moment mă simt în echilibru, recunoscătoare și fericită, îi mulțumesc lui Dumnezeu, avem cu toții mare nevoie de pace în suflet, înainte de orice altceva.(…) Nu simt nevoia să discut despre intimitatea noastră, dar generic vorbind, un cuplu este echilibrat atunci când cei doi se simt unul pe celălalt și știu când să facă un pas în spate, fiecare la momentul său. Asta reușim noi astăzi și mă bucur mult. Oamenii se pot confrunta cu diverse probleme în viață și pot aduce tensiunea acasă, aceasta este greșeala des întâlnită și e păcat. Dar odată cu trecerea timpului începi să vezi și să înveți „, a precizat Andreea Marin pentru click.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Marin (@andreeamarinromania)

De ce refuză să participe în reality show-uri

Celebra zână nu se vede prezentând sau participând într-un reality show. Vedeta muncește mult și nu are timp pentru astfel de activități. Aceasta preferă să se relaxeze cu o carte sau cu un documentar.

„Nu sunt chiar o admiratoare a acestui tip de show, trebuie să recunosc, și nici nu prea am timp să urmăresc astfel de formate, muncesc zi lumină și televizorul a trecut în plan secund, doar câte un documentar sau un film mai văd în weekend. Prefer să citesc înainte de culcare. Totuși, un tip de reality show, dar mai rafinat și atent realizat, era campania anuală, cu durata de 3 luni, realizată de mine timp de 5 ani, numită ‘Nu există nu se poate!’, în care schimbam alături de specialiști în domeniul Beauty & Health viața unor oameni care își doreau o transformare minte, trup și suflet. A avut un mare succes în online, dar și în viața reală, pentru că protagoniștii noștri au cunoscut cu adevărat transformarea benefică pentru ei și au devenit ambasadori ai unui stil de viață cumpătat și sănătos”, a dezvăluit Andreea Marin pentru sursa citată.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Andreea Marin (@andreeamarinromania)

Fanii, ținuți în suspans de celebra zână

Andreea Marin a postat recent o poză în care poartă un inel. Internauții presupun că e un cadou primit de la Adrian Brâncoveanu. Oare e un inel de logodnă?

”Cel mai vesel sfârșit de an și cel mai frumos început! Și totuși, oriunde am hoinări, nicăieri nu e mai bine ca acasă! Cel mai bun și sănătos somn e cu capul pe perna mea și tot acolo se nasc visele pentru noul an! Home sweet home!”, a scris de Andreea Marin pe Instagram.