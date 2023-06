Alimentul la care a renunțat Cătălin Scărlătescu, reușind astfel să slăbească 48 de kilograme: „Vă recomand să vă uitați bine pe ce dați banii”

Cătălin Scărlătescu a slăbit 48 de kilograme, de la 148 cât avea în urmă cu ceva timp, ajungând la 100 de kilograme, cu o mare atenție la alimentația zinică.

Iubitul Doinei Teodoru a renunțat total la un aliment și și-a schimbat stilul de viață.

Cum a slăbit Cătălin Scărlătescu 48 de kilograme

Celebrul bucătar nu a recurs la vreo operație de micșorare a stomacului, ci pur și simplu s-a ambiționat și a reușit să dea jos un număr semnificativ de kilograme. Timpul petrecut în bucătărie l-a făcut pe Cătălin Scărlătescu să câștige kilogram după kilogram, fiind nevoit să guste din preparatele sale. Ajunsese să cântărească 148 de kilograme.

Astfel, a decis că trebuie radicală în dieta sa, pentru a putea slăbi.

„Am slăbit pentru că nu am mâncat pâine. Preferam un sandvici cu mezeluri, am uitat să mai gătim. Eu am slăbit şi vă recomand să vă uitaţi bine pe ce daţi banii. Nu vă zgârciţi cu stomacul vostru! Investiţia cea mai mare este ce băgaţi în voi”, spune Cătălin Scărlătescu, potrivit .

Ce poreclă avea Cătălin Scărlătescu atunci când cântărea 148 de kilograme

Bucătarul a recunoscut acum și ce poreclă i-au pus colegii de breaslă din cauza greutății sale. Dezvăluirea a fost făcută în timpul emisiunii „America Express”, de la Antena 1, unde Cătălin Scărlătescu a participat alături de iubita sa, Doin Teodoru.

„Pe vremuri, lumea îmi zicea Marele Alb. Cum de ce? Păi ca un porc. De acolo vine Marele Alb. Nu știi ce e Marele Alb? Aveam 148 de kilograme și eram foarte gras”, a explicat Scărlătescu.