Alina Chivulescu, despre căsnicia cu celebrul regizor Dan Chișu: „Mi se pare mișto!”

Alina Chivulescu și Dan Chișu formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea vedetelor de la noi. Între cei doi este o diferență de vârstă de aproape 20 de ani.

La patru ani de când au început o relație, s-au căsătorit, iar în prezent își împart viața între Franța și România.

Alina Chivulescu, despre căsnicia cu Dan Chișu

Alina Chivulescu și cineastului Dan Chișu sunt împreună din anul 2014, iar în 2018 s-au căsătorit. În prezent locuiesc pe Coasta de Azur. Ambii sunt născuți în aceeași zi, 21 iulie, la 19 ani diferență.

De curând, actrița a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit și despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de soțul său.

„El e un om foarte activ, foarte deștept, super deștept, prezent. Mi se pare mișto! E un călător nativ. Nu știu de când suntem împreună. Am filmat la Cristina Iacob, am filmat «Selfie», după care, întâmplător, am stat la premieră unul lângă celălalt.

Și cam așa a fost povestea, iar de atunci suntem de nedespărțit. Nu s-a schimbat nimic. Ne-am căsătorit în ziua în care Michael a făcut 18 ani și o zi. El a fost martorul meu”, a povestit Alina Chivulescu, potrivit .

Dan Chișu și Alina Chivulescu nu se mai gândeau la căsătorie

Cu toate că relația s-a legat natural, niciunul dintre ei nu se mai gândea la căsătorie.

„Când ne-am împrietenit, ieșeam foarte des, iar Alina mi-a zis: «E o relație mișto, îmi place, dar vezi că eu nu mai vreau să mă căsătoresc niciodată!».

«Foarte bine. Și eu la fel!», i-am răspuns. Și ce fac minus cu minus? Ne-am căsătorit și suntem fericiți. Dar suntem conștienți că în oricare alt moment, dacă am fi încercat, nu am fi reușit. Înțelepciunea mea, mai mică, a ei, mai mare, nu mai e slalomul printre defectele celuilalt. Noi ne înțelegem atât de bine de parcă ne-am cunoaște de-o viață.

Cu toate că ne știm de vreo 30 și ceva de ani, fără să se fi întâmplat nimic până acum opt. Au scris niște ziare: «Vai, s-a reluat relația…». Nu e adevărat, nu am avut niciodată o relație, ne-am cunoscut, eu am admirat-o, atât, până în 2014”, a declarat Dan Chișu când a fost invitat la podcastul lui Marius Tucă, „Viața mea e un roman”, mai notează sursa citată.

Alina Chivulescu este mama unui băiat de 22 de ani, iar Dan Chișu are un fiu de 32 de ani din relația cu Manuela Hărăbor.