Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit în urmă cu câteva zile. Cei doi și-au spus „DA” pentru totdeauna, iar, ulterior, cântăreața a transmis un și celor din mediul online care o urmăresc.

Ce a transmis Alina Eremia

Nuntă cu 7 torturi

Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit pe 16 august 2025, după 8 ani de relație. a fost organizată într-un cadru intim, la Palatul Snagov, alături de rude și prieteni apropiați.

La scurt timp după nuntă, cântăreața a transmis și un mesaj pentru urmăritori. Aceasta le-a mulțumit tuturor celor care le-au transmis mesaje frumoase.

„Vă saluta familia Barbu, proaspăt lansată pe piață, după ce s-a semnat contractul. Voiam să vă mulțumim din suflet pentru toate urările, toate mesajele, să stiți că ne-au ajuns direct la inimă. Vă mulțumim”, a transmis Alina pe rețelele de socializare.

Cei doi i-au avut nași pe pe Lucian Ștefan Gîtiță, fondatorul Global Records, și soția lui, conform .

Petrecerea de după cununia religioasă a fost una specială, iar un detaliu nu a putut trece neobservat: tortul sau mai bine zis…torturile. Acestea au fost 7 la număr: simple, elegante și cu detalii care i-au pus amprenta personală artistei.