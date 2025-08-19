B1 Inregistrari!
Nicușor Dan a încins ringul de dans la o nuntă, lângă București. Și fiul lui, Antim, a oferit un mic spectacol (VIDEO)

Traian Avarvarei
19 aug. 2025, 16:27
Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan, la o nuntă în Tâncăbești. Sursa foto: CanCan

Președintele Nicușor Dan a fost surprins dansând la o nuntă, lângă București. Și fiul său, Antim, a oferit un mic spectacol, spre surprinderea invitaților.

Ce a făcut Nicușor Dan la nuntă

Duminică, președintele Nicușor Dan a mers la o nuntă organizată într-un hambar elegant din Tâncăbești. Mirabela, partenera sa, a ales pentru această ocazie o rochie albastră elegantă, dar el a purtat „uniforma” sa de zi cu zi – costumul bleumarin.

La un moment dat, Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au început să danseze și chiar au improvizat o mică horă în familie, spre deliciul invitaților, scrie CanCan. Ei n-au dansat pe vreo melodie tradițională, ci pe un hit al anilor 2000, „Banco”, al trupei franco-braziliene Kaoma.

Și Antim, fiul lor de 3 ani, a țopăit fericit pe scenă, încântându-i pe ceilalți invitați.

Cum își petrece Nicușor Dan vacanța

Președintele Nicușor Dan și familia lui sunt de mai multe zile într-o vacanță, ce a început cu o vizită privată în Republica Moldova.

Vineri, ei au mers la mănăstirea Sâmbăta de Sus, în Brașov, pentru slujba religioasă, iar apoi au vizitat mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei.

„Cele mai frumoase locuri pe care le-am vizitat cu familia sunt cele de la noi, din România, iar drumețiile la Sâmbăta de Sus rămân favoritele noastre!”, a transmis președintele, pe Facebook.

Tot acum, Nicușor Dan s-a întors la Roșia Montană, zonă pentru care a militat intens de-a lungul timpului.

„Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susținător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicușor Dan, împreună cu familia, au revenit la Roşia Montană”, au transmis reprezentanții proiectului „Adoptă o casă la Roșia Montană”, pe Facebook.

Din când în când, președintele a luat o pauză de la distracție și relaxare pentru a discuta cu liderii europeni despre conflictul din Ucraina și perspectivele păcii.

