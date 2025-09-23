Alina Pușcaș a făcut declarații uluitoare pentru urmăritorii de pe rețelele de socializare. Deși este destul de rezervată, atunci când vine vorba despre viața de familie, de la Antena 1 a dezvăluit ce s-a întâmplat cu fiica ei, Iris.

Deși problemele medicale s-au rezolvat, se pare că sunetul ambulanței i-a trezit amintiri neplăcute . Aceasta a asociat acel sunet cu perioada în care copiii ei au suferit de diverse afecțiuni, iar acest lucru i-a dat o stare de anxietate.

Ce a povestit Alina Pușcaș

Alina a împărtășit cu fanii ei experiența prin care a trecut. Se pare că situațiile din viața ei, legate de cei mici, și-au pus amprenta semnificativ, având în vedere că sunetul unei ambulanțe a reușit să o „miște”.

„Am constatat, în timp ce stăteam în trafic, că în momentul în care s-a auzit o ambulanță, undeva în apropiere de mine, am simțit că mi-a crescut tensiunea. Se pare că am început să am reacții de anxietate în momentul în care aud ambulanța, pentru că le asociez cu întâmplări legate de cei mici. E nasol”, a spus Alina Pușcaș, pe

Cum și-a dat seama Alina Pușcaș că fetița ei nu este în regulă

Se pare că întregul haos a pornit undeva pe la începutul verii, când vedeta a observat niște schimbări la copilul ei. Iris a avut probleme la rinichi, însă primii medici la care Alina a mers cu cea mică, nu au observat absolut nimic.

„În iunie, Iris a apărut dintrodată cu cearcăne, niște cearcăne foarte mari, adânci și, cumva, nu și-a mai revenit de atunci. Ăsta a fost singurul semn de alarmă în acel moment, în iunie. Practic, doar aceste cearcăne erau un semn că se întâmplă ceva cu ea. Eu m-am panicat pentru că știam, nu știu dacă sunt mituri sau nu, dar știam că, în general, niște afecțiuni renale ar avea legătură cu cearcănele adânci și umflate.

Bineînțeles că am făcut o tonă de analize, de tot ce s-a putut pentru ea, și au ieșit, oarecum, normale. La o săptămână după ce am început să fac analizele au început niște ușoare dureri de burtică, dar nu sâcâitoare. Ea era la fel de jucăușă, la fel de prezentă”, a povestit vedeta pe rețelele de socializare, în urmă cu ceva timp.

Ce diagnostic a primit copila

Semnalele insistau, astfel că frumoasa mămică a ales să consulte un alt medic, acesta deslușind, în cele din urmă, misterul. Se pare că Iris avea două pietre la rinichi, care îi provocau simptomele avute.

Ceea ce este îngrijorător este că primul medic nu a descoperit nimic la radiografia făcute, care, potrivit declarațiilor Alinei Pușcaș, ar fi fost făcută „prost” și „interpretată la fel de prost”.

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare.

Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a dezvăluit Alina Pușcaș.