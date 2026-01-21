Cătălin Vișănescu pare că a lăsat definitiv în urmă divorțul de și își vede liniștit de viața lui. Fiica lui Florin Salam nu a stat pe gânduri și s-a afișat rapid cu Roberto, după despărțirea lor.

În schimb, Cătălin a rămas discret și nu s-a grăbit. Totuși, recent, acesta a surprins pe toată lumea când a postat prima imagine alături de noua lui iubită. Postarea a stârnit imediat valuri de reacții și a crescut curiozitatea publicului în legătură cu viața lui personală.

Cu cine s-a afișat fostul soț a lui Betty Salam

Betty Salam și Cătălin Vișănescu au luat pe toată lumea prin surprindere când . Mulți nu se așteptau la despărțire, mai ales că păreau un cuplu solid și echilibrat.

După ani buni petrecuți împreună și un copil care îi leagă pentru totdeauna, cei doi au decis că despărțirea este cea mai bună soluție. Fiica lui Florin Salam nu a stat mult pe gânduri și și-a refăcut rapid viața alături de Roberto, actualul ei logodnic. În schimb, Cătălin a preferat să rămână discret și să nu se afișeze imediat într-o nouă relație. Cu toate acestea, se pare că lucrurile s-au schimbat și pentru el. La aproximativ jumătate de an de la divorț, acesta a decis să mai ofere o șansă iubirii.

Cătălin Vișănescu le-a dat de înțeles fanilor că nu mai este singur, după ce a postat recent alături de o nouă domnișoară. Deși s-a afișat în compania ei, acesta a ales să nu îi dezvăluie chipul și să păstreze misterul. Cei doi au fost surprinși într-un moment romantic, ținându-se de mână, în timp ce se bucurau de o vacanță în Sevilla, Spania.

Filmarea a fost realizată subtil, iar detaliile au fost oferite cu măsură, stârnind imediat reacții și curiozitate din partea urmăritorilor.

Cum au reacționat internauții la videoclipul lui Cătălin Vișănescu

Videoclipul în care Cătălin Vișănescu apare alături de noua lui parteneră a atras imediat atenția internauților și a generat o mulțime de reacții. Majoritatea comentariilor au fost pozitive, iar mulți s-au declarat încântați să-l vadă din nou zâmbind și mai liniștit. Urmăritorii sunt de părere că a venit momentul să lase definitiv în urmă perioada dificilă de după divorț și să își refacă viața.

Mesajele de susținere au curs rapid, iar oamenii i-au transmis că merită fericirea, liniștea și un nou început. În plus, mulți au observat și apreciat energia lui diferită, semn că este pregătit să înceapă un capitol nou.

Printre comentarii s-au remarcat multe mesaje emoționante, pline de susținere: „Era și cazul să apară surpriza chiar într-o zi cu soare!”, „Ooo, bucuroasă să-ți revăd zâmbetul! Meriți din plin fericire!”, „Bravo, Doamne ajută să fii liniștit! O ușă închisă o deschide pe alta!”, „Meritai să îți găsești fata potrivită!” sau „După ploaie și furtună vine și vreme bună. Felicitări!”.