Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu formează unul dintre cele mai bine sudate cuplu din televiziune, iar recent vedeta a povestit detalii neștiute despre nunta celor doi organizată în urmă cu 15 de ani.

Deși evenimentul a fost unul remarcabil, lipsit de incidente, desfășurat într-un cadru spectaculos, se pare că nu toți invitații au respectat tradiția darului de nuntă. Unii invitați au lăsat plicurile complet goale.

Care a fost suma totală strânsă de Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu

După ce petrecerea s-a încheiat Cristina Șișcanu și au făcut socotelile și au ajuns la o concluzie neașteptată. Deși au existat persoane care au fost foarte generoase și au oferit sume considerabile, ai exista și momente neplăcute.

„De asemenea, au fost invitați care au lăsat plicurile goale, dar au fost și invitați care au fost foarte generoși, nici nu ne-am așteptat la așa ceva”. În final, suma totală strânsă de la nuntă s-a ridicat la aproximativ 35.000 de euro. Cristina a subliniat că acești bani au acoperit cheltuielile de nuntă, astfel că ai ieșit fără nicio pierdere, dar nici un câștig.

Cât a costat nunta celor doi

Evenimentul a avut loc în data de 23 aprilie 20211 și a fost gândit ca o celebrare a iubirii loc, fără ca cei dpi să urmărească obținerea unui profit. Vedeta a mărturisit că, la acea vreme, erau atât de îndrăgostiți încât aspectul financiar nu i-a interesat, fiind mai degrabă ,,cu capul în nori”.

Meniul ales a fost ales special, cu un preț de aproximativ 120 de euro de persoană, incluzând preparate alese precum: berbecuț la proțap, patru feluri principale de mâncare și un tort masiv.

O căsnicie care a rezistat timpului

Astăzi, după mai bine de un deceniu de la acel moment, Cristina Șișcanu și Mădălin Ionescu continuă să fie la fel de apropiați, demonstrând că baza relației lor a fost întotdeauna sentimentul, și nu beneficiile materiale. Această deschidere a Cristinei despre „tabuul” banilor de la nuntă a fost apreciată de fani, oferind o imagine realistă asupra evenimentelor mondene din România, potrivit