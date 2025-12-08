Alina Sorescu face noi dezvăluiri halucinante. Artista a ales să împărtășească publicului detalii surprinzătoare despre relația ei cu Alexandru Ciucu, în cadrul emisiunii ‘În oglindă’, moderată de Mihai Ghiță la Kanal D2. Deși din exterior păreau a fi un cuplu perfect, realitatea din intimitatea căsniciei lor era diferită.

„În momentul în care ne-am cunoscut, eu chiar am crezut că poate fi prințul pe cal alb pe care mi-l imaginam”, a mărturisit Alina.

Alina Sorescu face noi dezvăluiri halucinante. Ce a povestit despre începutul relației cu Ciucu

În debutul relației lor, Alina Sorescu a fost surprinsă de atitudinea dominatoare a lui Alexandru Ciucu. Ea relatează cum acesta îi spunea că „am școala vieții și sunt superior ție”, o afirmație care a marcat începutul unei dinamici dezechilibrate între ei. Aceste cuvinte au avut un impact profund asupra Alinei, afectându-i încrederea în sine și în relație.

„Eu aveam experiența de scenă, dar nu aveam experiența de viață (…) Îmi spunea de foarte multe ori (n.r. fostul soț): Oi avea tu școli înalte și multe, dar eu am școala vieții și sunt superior ție”, a mai spus artista.

Câți ani au fost căsătoriți

Pe parcursul celor 12 ani de căsnicie, Alina Sorescu a încercat să mențină o imagine de cuplu fericit, însă tensiunile interne erau inevitabile. Ea a dezvăluit că Alexandru nu a sprijinit-o în dorința sa de a-și continua studiile, spunând că nu a lăsat-o să termine masterul. Acest aspect a adăugat presiune asupra relației lor, contribuind la sentimentul de dezamăgire resimțit de Alina.

„Începutul a fost fulminant, acaparator, eu interpretam acea sufocare din partea lui ca pe dovezi de dragoste, îmi închipuiam că va fi minunat din moment ce, iată, este atât de dornic de a avea această relație împreună. Își dorea foarte mult să ardem etapele, (…) nu avea răbdare să mă cunoască”, și-a amintit artista, potrivit .



Mărturia Alinei Sorescu aduce în prim-plan diferențele semnificative dintre imaginea publică și realitatea personală a cuplului. Deși în public păreau să aibă o relație ideală, în privat, Alina s-a confruntat cu numeroase provocări și dezamăgiri. Această discrepanță a fost dificil de gestionat, afectându-i atât cariera, cât și viața personală.

Ce semnal de alarmă trage Alina Sorescu

Reflectând asupra experiențelor sale, Alina Sorescu subliniază importanța de a nu lăsa aparențele să definească o relație. sale servesc ca un avertisment pentru cei care se confruntă cu situații similare, încurajându-i să prioritizeze sănătatea emoțională și să caute sprijin atunci când este necesar.

„Chiar dacă simțeam că unele lucruri nu sunt în regulă, nu aveam curajul să le recunosc în fața nimănui”, a mai dezvăluit Alina Sorescu.



În prezent, Alina își concentrează eforturile pe creșterea fetelor sale și pe cariera sa artistică, lăsând în urmă trecutul tumultuos.

: