Acasa » Monden » Aluziva: „Eu puteam să mor în casă, cu tot cu copiii”. Ce s-a întâmplat și cum a fost tratată de serviciile de urgență

Selen Osmanoglu
10 oct. 2025, 11:52
Sursa foto: Instagram/@aluziva
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Cum a fost tratată când a sunat după ajutor
  3. „Durere de cap și urechi înfundate”
  4. Simptomele intoxicării cu monoxid de carbon

Alina Greavu, cunoscută drept Aluziva, s-a intoxicat cu monoxid de carbon, în timp ce se afla în apartamentul ei, cu copiii. Aceasta a avut prezență de spirit și a gestionat situația în mod corespunzător, însă a fost dezamăgită de modul în care serviciile de urgență au abordat situația. Aceasta a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește centralele pe gaz.

Ce s-a întâmplat

Influencerița se afla acasă, împreună cu copiii, când au apărut simptomele intoxicației cu monoxid de carbon. A început să vadă în ceață, să aibă urechile înfundate și stări de amețeală.

Alina a oprit alimentarea cu gaz și a fugit în sufragerie, unde se aflau copiii ei. Creatoarea de conținut online a contactat o firmă de deranjamente gaz să confirme avaria. Răspunsul a fost afirmativ.

Între timp, starea ei se agrava. Odată ce a avut confirmarea de la specialiști, a ieșit pe balcon pentru a respira mai bine și a sunat la 112.

Cum a fost tratată când a sunat după ajutor

„Am spus: „Sunt intoxicată cu monoxid de carbon, cu gaz și monoxid de carbon. Mă numesc așa, locuiesc la adresa asta în București”. Doamna mă ia la telefon. „Dar de unde știți că-i monoxid de carbon?”

Și zic, „Doamnă, în primul rând pentru că am mașina de la Distrigaz în fața casei, care a confirmat că este o avarie la gaze, iar eu dau toate semnele. Am privirea încețoșată, urechile înfundate, am amețeală, am buricele degetelor amorțite, simt o stare de hipoxie, mi-a scăzut saturația oxigenului în sânge”, a povestit Aluziva, conform unica.ro.

„Vă rog să trimiteți o mașină, sunt intoxicată cu monoxid de carbon și cu gaz. „Rămâneți la telefon, să nu închideți, vă fac legătura.” Îmi face legătura cu altcineva. Ia-o de la capăt, povestește, „sunt intoxicată cu monoxid de carbon, mi-e rău, mor, trimiteți pe cineva că mor”.

Bun. Zice, „nu închideți că vă transfer la altcineva”. Mă transferă la a treia persoană. A treia persoană zice așa: „Trimit un echipaj”. Și mi-a închis. Asta a fost tot. Eu în timpul ăsta pe balcon. Respiram ca să-mi revină oxigenul la creier’, a mai povestit influencerița.

„Durere de cap și urechi înfundate”

În cele din urmă, o ambulanță a sosit la Alina Greavu.

„Nu știu exact cum s-a exprimat, că vă dați seama că eram bulversată. Ăsta mai tânăr zice către ăsta mai vârstă, „ai avut dreptate, mă”. (…) Punctul culminant este că eu am sunat la ambulanță, la 112, și am explicat exact ce s-a întâmplat. Avarie de gaze, Distrigazul în fața casei, m-am izolat, am toate semnele, am zis exact simptomele. De două ori”, a povestit Aluziva,

„Știți ce informație a ajuns pe tableta aia cu care vin medicii de ambulanță? Durere de cap și urechi înfundate”, a mai spus ea.

Simptomele intoxicării cu monoxid de carbon

Monoxidul de carbon este un gaz, incolor, inodor, insipid. Acest gaz invizibil, otrăvitor, provine din arderea unor gaze precum gazul natural, motorina, petrolul sau a lemnelor, conform Sfatul Medicului.

Intoxicarea cu monoxid de carbon apare când se inhalează destul monoxid de carbon, încât acesta începe să înlocuiască oxigenul transportat de sânge.

Simptomele intoxicării cu monoxid de carbon:

  • dureri de cap
  • greață, stare de vomă
  • amețeală
  • oboseală

Alte simptome pot include:

  • confuzie, somnolență
  • ritm cardiac și puls rapid
  • vedere slăbită
  • dureri toracale
  • convulsii, atacuri de diferite forme
  • pierderea conștienței
