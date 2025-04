„Am avut un necaz foarte mare”. Ce i-a marcat viața actorului Vladimir Găitan

Actorul , locotenentul Tudor Gheorgiu din filmul „Ultima noapte de dragoste”, a avut o de succes, însă viața personală a fost una marcată de , scrie .

Ce i-a marcat viața actorului

Actorul și soția sa au pierdut șapte copii. Cu toate acestea, cuplul a fost binecuvântat cu o fiică.

„Mi-am dorit foarte mult copii. Când am hotărât să facem copii, am avut un necaz foarte mare. Soţia a avut probleme grave de sănătate. Şi-am pierdut şapte copii, şapte sarcini, în diverse etape, chiar şi copil născut”, declara Vladimir Găitan.

Un alt regret pentru actor în reprezenta implicarea în politică.

„Pentru că am intrat în politică şi poate nu acolo unde trebuia. Oricum, cred că noi, actorii, ar trebui să rămânem în zona profesiei noastre. Iar acum, constat, mai mult decât oricând, că toată munca mea de-o viaţă e tratată cu dispreţ, egală cu zero. Mă întreb de ce n-am făcut o altă profesie ca să-mi asigur o bătrâneţe normală? Când mă gândesc că am îndurat atât de multe, când mă gândesc la frigul din nopţile de filmare, când nu primeai niciun ceai. La «Ultima noapte», când am filmat sus la Fundata erau minus 30 de grade, ne uda să ne patineze hainele şi în trei minute îngheţa mantaua pe mine. Aveam nişte pungi de nailon pe care le puneam pe dedesubt ca să nu ajungă umezeala la piele. Astea au fost condiţiile noastre. Iar azi mă izbesc de dispreţ oriunde mă duc.”, a spus actorul.

„Peste tot găseşti un funcţionar care te iubeşte şi cinci care şterg cu tine pe jos… Plus că nu-ţi ajunge pensia aia nenorocită de 13 milioane ca să-ţi plăteşti datoriile. Pentru noi, povestea cu telenovelele a fost salvatoare, deşi ne-au judecat atâţia oameni… Dar a fost ca atunci când eşti în larg cu rechinii pe lângă tine şi vezi că vine o corabie să te salveze”, declara Vladimir Găitan, în 2011.

Vladimir Găitan a murit pe 10 noiembrie 2020, la vârsta de 73 de ani. Actorul s-a luptat timp de 30 de ani cu o afecțiune gravă a sângelui, declanșată de explozia de la Cernobîl.