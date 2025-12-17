Amalia Năstase a decis să stea de Crăciun acasă. Aflată într-o perioadă aglomerată cu numeroase angajamente, vedeta își va dedica timpul familiei, în special mamei sale, care trece printr-o perioadă dificilă de recuperare.

Amalia Năstase, program încărcat și de sărbători

Cu un calendar plin de evenimente caritabile și gale, Amalia Năstase nu și-a încetinit ritmul nici în pragul sărbătorilor.

„E o perioadă tare aglomerată asta și eu mă gândesc tot timpul când o să dorm. De obicei, mă culc pe la 3 și mă trezesc la 8. Deci, cam 5 ore așa pe noapte dorm în ultima vreme. Dar, mie îmi trebuie mai mult somn ca să fiu în formă. (…) Am început pregătirile de Sărbători. Am avut și niște gale de organizat”, a spus Amalia Năstase, pentru

Ce a pățit mama Amaliei Năstase

După o fractură de șold, mama vedetei a fost internată într-un centru de recuperare, unde primește îngrijirile necesare. Aceasta va fi adusă curând acasă și vor sărbători cu toții Crăciunul în familie.

„Crăciunul mereu noi l-am făcut acasă. Mama a avut un accident, și-a fracturat șoldul și e încă internată într-un centru de recuperare. Și trebuie să o aducem acasă. Vor fi niște săptămâni grele. O să stăm cu toții acasă cu prietenii. Eu tot sper să fie zăpadă!”, a mai spus Amalia Năstase.