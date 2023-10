Amanta lui David Beckham a povestit cum a descoperit că acesta o înșală și pe ea: „A fost un sentiment îngrozitor”

Rebecca Loos, amanta pe care David Beckham a avut-o la începutul anilor 2000, a susținut că fostul fotbalist a înșelat-o și pe ea. Subiectul a revenit în atenția presei sportive și mondene, după ce a fost abordat chiar de cuplul David – Victoria Beckham în cadrul unui

David Beckham și-a înșelat și amanta

Într-un interviu pentru News of the World, citat de Rebecca Loos a recunoscut că a avut o relație de patru luni cu David Beckham, pe vremea când îi era asistentă personală. Dar și ea a fost înșelată de fostul fotbalist, care atunci juca pentru Real Madrid.

Totul s-ar fi întâmplat la o petrecere organizată de brazilianul Ronaldo, unde David Beckham a mers însoțit și de Victoria, și de Rebecca.

„Era supărată (n.r.- Victoria Beckham) pentru că îl suna pe David și el nu răspundea. I-am spus că nu știu unde este… Și ea a spus: ‘Nu închide, du-te și caută-l. Eu am zis: ‘Bine…‘. Deci e un pic ciudat. Am intrat în casă, am urcat scările și i-am văzut pe cei doi bodyguarzi ai lui David în fața unei uși.

Puteam vedea modelul din fundal întins pe pat. Eram furioasă și m-am uitat la el, i-am dat telefonul și i-am spus: ‘Soția ta‘. Am fost atât de rănită. A fost un sentiment îngrozitor”, a povestit Rebecca Loos.

În prezent, Rebecca Loos e profesoară de yoga și meditații și e căsătorită cu medicul norvegian Sven Christjar Skaiaa.