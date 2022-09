Ambițioasa Alexia Eram dezvăluie ce afacere vrea să își deschidă: „Poate o să mă ajute facultatea pe care am făcut-o”

Alexia Eram are 22 de ani și este extrem de ambițioasă. Fiica Andreei Esca are în plan să își deschidă o afacere ce are legătura cu moda, domeniu pe care l-a studiat la facultatea din Anglia, dar se gândește și să își deschidă o cafenea.

Întrebată despre planurile pentru această toamnă, dar și despre intenția înființării unei afaceri, are idei, dar nu este centrată pe un domeniu.

„Să vedem ce proiecte mai apar pentru că a fost o vară destul de plină. Vedem ce ne rezervă viitorul. Cum o să pot să mai fac, habar n-am, un business în viitorul apropiat. Nu m-am gândit neapărat la ceva, dar poate o să mă ajute facultatea pe care am făcut-o în modă, și poate o să merg pe partea aceasta de brand, de haine.

Sau pe partea de Horeca pentru că îmi plac foarte mult cafenelele, restaurantele. Încă mă gândesc. Și apoi o să plecăm într-o vacanță binemeritată, abia la iarnă, probabil. Nu știm încă destinația, undeva la căldură”, a declarat Alexia în cadrul unui interviu pentru

Cum s-a lăsat cucerită Alexia Eram

sunt împreună de șase ani. Relația lor evoluează frumos. Tînăra o descrie ca fiind ,pasională și nebună”, iar despre gelozie spune că este ceva propriu fiecărui om cu sentimente.

„Nu neapărat. Dar cred că toată lumea e geloasă. Și cred că e bine să fii gelos până într-un punct. Atâta timp cât există sentimente…

Ne-am cunoscut acum 6 ani, eram la un eveniment. Bine, mie îmi plăcea de el, sincer, ca și cântăreț, dinainte. Dar nu-l cunoșteam personal. Apoi l-am cunoscut… este un om foarte amuzant, și romantic, și cald. Cu asta m-a cucerit”

Cât de perfecta este relația cu mama

Alexia Eram a mărturisit că relația cu mama este una normal mama-fiică, se înțeleg foarte bine și comunică. Tânăra a avut parte de părinți stricți, dar asta nu a stricat formarea unor relații calde.

„ Cred că este o relație normală de mamă-fiică, ne înțelegem foarte bine, comunicăm foarte bine împreună.

Au fost niște părinți stricți amândoi, dar cred că ne-a ajutat chestia asta să nu o luăm pe cărări greșite”, a completat Alexia Eram.