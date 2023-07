Amira Ene, prietena lui Carla’s Dreams, a depus contestație la Bacalaureat / Incredibil cât i s-a modificat nota

Amira Ene, prietena lui Carla’s Dreams, este una dintre absolventele de liceu care au dat BAC-ul în sesiunea de vară 2023. Tânăra a fost dezamăgită de rezultatele obținute, susținând că a fost depunctată pe nedrept la proba de limba română, motiv pentru care a făcut contestație.

De obicei, în urma unei contestații, elevii primesc note mai mari, însă ce i s-a întâmplat Amirei este de necrezut.

Ce notă a primit Amira Ene după contestație

Amira Ene a obținut media 9,75 la Bacalaureat, dar a părut să fie nemulțumită de nota de la limba română, motiv pentru care a ales să facă contestație. Tânăra susține că și-a verificat lucrarea cu alți trei profesori, urmând baremul de corectare.

În urma corecturii, profesorii susțin că tânăra nu ar fi avut nicio greșeală. Nu doar că lucrarea nu a fost de 10, ci eleva a fost depunctată cu 90 de sutimi, rezultatul final fiind de 8.60.

„Nu înțeleg și nu voi înțelege niciodată care a fost sistemul de notare. Am verificat baremul nu cu unul, ci cu trei profesori de română. E cea mai mare nedreptate care mi s-a făcut vreodată. Și trist este că nimeni nu îmi va putea explica vreodată de ce. Am auzit că în comisiile de corectare au fost inclusiv învățători. Nu am nimic cu pregătirea acestora, însă, o teză de bac la română nu poate fi corectată decât de un profesor de limba și literatura română. Știu că nu voi mai schimba nimic, știu că am pierdut un tren important pentru mine, dar mi-aș dori ca ceva să se schimbe în actualul sistem de învățământ. Unul care ne vrea agramați și ușor de manipulat prin faptul că sunt trecute cu vederea din ce în ce mai multe greșeli”, a spus Amira, potrivit .