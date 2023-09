„Vai de capul tău”/ Amna, taxată de un fan, în timpul unui concert. Ce reacție fermă a avut artista: „M-a deranjat”

extrem de neplăcută după ce a ajuns la Petrila, unde trebuia să participe la un program artistic. În ziua spectacolului, vremea nu a fost deloc prietenoasă, ceea ce a determinat organizatorii să ia în considerare posibilitatea de a întrerupe concertul.

Amna, criticată în timpul unui concert

, dar concertul a fost anulat din cauza vremii neprielnice. Amna a urcat pe scenă și a explicat situația fanilor, dar o persoană din public nu a fost de acord cu ea și i-a transmis un mesaj tăios.

„Vai de capul tău, îți era greu să cânți o melodie la Petrila, am venit până aici să te vedem degeaba. Nu ai scrupule, vedeto!”, a fost mesajul pe care un fan i l-a transmis Amnei.

Într-o emisiune TV, Amna a dezvăluit că a urcat pe scenă din respect și admirație pentru fanii ei, dorind să le împărtășească vestea importantă. Deși mulți au apreciat gestul ei, un fan care nu era de acord a criticat-o, creând un moment neplăcut pentru artistă, potrivit .

Cum a reacționat artista

„După cum bine știți, vremea nu mai ține cu noi, au fost furtuni în zona în care trebuia să concertăm, iar organizatorii au considerat că este foarte periculos pentru oamenii să continuăm. În momentul în care am ajuns, am considerat că e mai bine să ne oprim, dar pentru că îmi iubesc oamenii și îi respect, am considerat că este mai bine să le spun asta pe scenă, în timp ce unul dintre ei mi-a transmis un mesaj care m-a deranjat”, a mărturisit Amna, în cadrul unei emisiuni televizate.