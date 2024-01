Ana Baniciu, clipe de teroare în timpul bombardamentelor din Israel: Ne-a fost tare frică. Eram foarte expuși

Ana Baniciu a tras o sperietură groaznică. Frumoasa cântăreață se afla în Israel alături de Raluka în momentul în care au început bombardamentele. Artistele erau în vacanță la Tel Aviv și urmau să viziteze Ierusalimul și să meargă la un concert susținut de cântărețul american Bruno Mars.

Artista a povestit ce a simțit în momentul în care sirenele au început să răsune în oraș. Împreună cu ceilalți locuitori, s-a refugiat într-un buncăr.

În timpul șederii în buncăr, Ana Baniciu și prietena ei Raluca au numărat nu mai puțin de 8 explozii consecutive.

„A fost foarte serioasă treaba, noi nu ne-am așteptat să fie chiar atât de serioasă când a început ieri dimineață pe la orele 7:30. A început sirenele pe strada noastră. Nu știu dacă știți, dar în Israel, în Tel Aviv, sirenele pornesc pe zone, nu adică zonele care ar putea fi afectate de o rachetă, nu în tot orașul. Așadar, le auzeam de la depărtare pe cele care porniseră prima dată, dar când au început pe strada noastră, ne-am dat seama că trebuie să coborâm în buncăr și de acolo a început de fapt teroarea, dacă pot să o numesc teroare. Efectiv te așezi și încep exploziile. Noi am numărat la un moment dat, eu cu Raluca, în jur de opt explozii una după alta. Acolo s-a terminat șirul, se auzeau unele după altele și nu știam exact când vom urca, dacă ceva a atins pământul, dacă au reușit să le distrugă… Era o stare de război care nouă ne este străină. Nu am mai simțit așa ceva niciodată. Ăsta-i și motivul pentru care ne-am speriat foarte tare. După care am reușit să plecăm un pic, am vrut să ieșim un pic pe stradă, am crezut că se calmează spiritele pe stradă, am mai auzit o dată sirena, niște cetățeni blocului lor și am reușit să intrăm în buncărul lor. A dispărut orice fel de om de pe stradă”, a povestit Ana Baniciu, duminică, la

Ana Baniciu și Raluca s-au întors sâmbătă noapte la București în siguranță cu una dintre cele două aeronave Tarom, în siguranță s-au întors și câteva alte sute de turiști.

„Drumul de acasă până la aeroport a fost, cred că cel mai greu drum pe care l-am făcut vreodată în viața mea, atât eu, cât și Raluca, pentru că ne-a fost tare frică. Eram foarte expuși, auzim tot ce se întâmplă din minut în minut, tot primeam știri și tot vedeam ce se întâmplă. Ne-a fost tare, tare frică de drumul acela, nu era nimeni pe șosea, doar niște cetățeni de ai lor, taximetriști probabil semi-inconștienți, care voiau să facă niște bani în plus și atunci tot făceau drumuri cu noi. Am găsit foarte greu taxi. Iar în momentul în care am găsit taxi, a început din nou sirena și a trebuit să coborâm în buncăre din nou. Am crezut sincer că nu știam exact dacă o să prindem avionul”, a povestit Ana Baniciu.