Ana Maria Barnoschi a părăsit Kanal D după 14 ani de colaborare. Pe ce drum vrea să o apuce vedeta de televiziune

Elena Boruz
29 aug. 2025, 14:03
Sursa Foto: Facebook/ Ana Maria Barnoschi

Ana Maria Barnoschi, cunoscuta personalitate de televiziune, a detunat BOMBA! Vedeta și postul de televiziune la care a lucrat timp de 14 ani și-au luat „la revedere”. 

Faimoasa colegă de platou a lui Bursucu`, la emisiunea „Roata Norocului”, și-a încheiat „socotelile” cu Kanal D și are planuri mari. Femeia își dorește să își construiască un drum independent, bazat pe experiența pe care a acumulat-o de-a lungul timpului.

Ce declarații a făcut Ana Maria Barnoschi

Ana Maria a declarat că s-a despărțit de Kanal D, fără însă să dea prea multe detalii. Frumoasa vedetă și-a exprimat recunoștința pentru ceea ce a trăit timp de peste un deceniu.

„După 14 ani, contractul meu cu Kanal D s-a încheiat. A fost o perioadă lungă, cu multe experiențe frumoase și oameni dragi, pentru care sunt recunoscătoare”, a declarat Ana Maria Barnoschi pentru Unica.

Ce planuri de viitor are vedeta

De asemenea, femeia îndrăgită inclusiv pentru carisma și modul ei de a râde, a explicat ce ar vrea să facă de acum înainte. Conform spuselor ei, se va axa pe activitățile din mediul online și își dorește să dezvolte proiecte, alături de oameni care să rezoneze cu ea pe termen lung.

„Momentan mă concentrez doar pe partea de online. Îmi place să fiu activă în zona aceasta, să creez conținut, să comunic cu oamenii și să dezvolt proiecte care se potrivesc cu mine și cu ceea ce îmi doresc să transmit.
Petrec destul de mult timp în mediul online, câteva ore bune pe zi. În prezent nu mai am o echipă stabilă cu care să colaborez, îmi caut pe cineva cu care să rezonez pe termen lung. Deocamdată mă ocup eu de aproape tot, iar pe partea de video colaborez punctual, în funcție de proiecte”, a adăugat cunoscuta personalitate TV.

