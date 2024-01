Cum reușește Ana Maria Barnoschi să arate impecabil de fiecare dată. Regulile de frumusețe de la care nu se abate

Odată cu aparițiile pe micile ecrane, Ana Maria Barnoschi a cunoscut un succes răsunător inclusiv pe rețelele de socializare.

De curând, în vârstă de 31 de ani a dezvăluit care sunt regulile de frumusețe de la care nu se abate niciodată.

Trucurile la care apelează pentru un ten fără imperfecțiuni

Colega lui Bursucu de la „Roata norocului” cele mai bune trucuri la care apelează pentru îngrijirea tenului.

„Indiferent de momentul zilei, dimineață sau seară, mă demachiez temeinic. Folosesc apă termală, acid hialuronic, cremă de hidratare și SPF indiferent de anotimp.

În funcție de nevoile tenului, mai adaug sau mai scot produse din rutină, dar demachiantul, apa termală și SFP-ul nu lipsesc. Pe lângă asta merg lunar la tratamente faciale pentru curățare și hidratare în profunzime”, a transmis Ana Maria Barnoschi, notează .

Vezi această postare pe Instagram

Ana Maria Barnoschi încearcă să aibă un regim sănătos de viață

Cu toate că nu a ținut niciodată o dietă, asistenta TV a precizat că încearcă să aibă un regim sănătos de viață și să facă mișcare.

„Mănânc foarte mult pește, fructe de mare, legume, orez, paste. Am început să mai reduc cantitatea de carne, am scos din alimentație puiul și încerc să consum doar carne de vită sau porc, în funcție de nevoile corpului sau de ce am poftă.

Încerc să mănânc cât de cât sănătos și fac și mișcare săptămânal, cât de des pot merg la sală. , în cazul meu, să scap de kilograme în plus, dimpotrivă, se pune problema să mai adaug câteva kilograme”, a mai declarat Ana Maria Barnoschi.