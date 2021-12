Ana Porgras este internată în spital. Fosta gimnastă nu a mâncat nimic de două zile: ”Mor de foame”

Ana Porgras trece prin momente cumplite. Fosta gimanstă este internată la spital, susținând că nu a mâncat nimic, deoarece nu are voie.

Ana Porgras e internată la spital

”Vă pupicesc. Deci am două zile de când sunt la spital și n-am mâncat nimic, mor de foame, nu mai pot…Nu am mâncat pentru că nu am voie ( explicație pentru hateri) nu pentru că nu îmi dau oamenii”, a spus Ana Porgras pe pagina sa de Instagram.

Ea a anunțat pe pagina sa de socializare că se află internată la spital, însă nu a dat mai multe detalii despre starea ei de sănătate.

Ana Porgras, fosta concurentă de la „Survivor România”, a renunțat la gimnastică în urmă cu ceva ani, de pe o zi pe alta.

De ce s-a retras Ana Porgras, concurentă Survivordin gimnastică

S-a retras din viața sportivă la doar 18 ani înaintea Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, din cauza unei accidentări. Incidentul s-a petrecut cu puţin înainte de Jocurile Olimpice de la Londra, din 2012.

„Când eram în lotul de gimnastică, eram preocupată de unghii, aveam tot felul de ustensile. După ce am renunțat la gimnastică, câțiva ani nu am făcut nimic, mă distram și mă relaxam. Mi-am cumpărat un apartament, o mașină, aveam ce îmi trebuia, plus rentă viageră oferită sportivilor de performanță. După câțiva ani, am început să mă simt inutilă, eram dezorientată, nu știam în ce direcție să o iau. Mă gândeam ce-mi place să fac. Am făcut un curs de manichiură, inițial pentru mine. Apoi am făcut un curs de perfecționare. Acum mă ocup cu asta de plăcere”, a declarat Ana Porgras pentru revista VIVA!