Anamaria Prodan a chemat preoții să-i sfințească biroul: „Eu sunt ca un cameleon”

Anamaria Prodan a anunțat în urmă cu ceva timp că , odată cu înscrierea ei în partidul APP, iar noua ei activitate nu putea să înceapă fără protecție divină, aparent.

A vorbit despre modul în care ea se adaptează la diversele situații din viața ei „ca un cameleon”

Anamaria Prodan a vrut să se asigure că începe cu dreptul cariera ei în politică, motiv pentru care a chemat preoții să-i sfințească biroul de la sediul partidului din care face parte de aproximativ o lună.

Celebra impresară a dat și declarații după momentul religios care a avut loc în prezența altor membri ai partidului.

În imagini se observă momentul în care Anamaria Prodan stă alături de colegii ei de partid într-o parte a încăperii, pioasă, în timp ce doi preoți oficiază o sfeștanie.

După acest moment, impresara a acordat un interviu, pentru Antena Stars, în care a vorbit despre modul în care ea se adaptează la diversele situații din viața ei „ca un cameleon”, dar a ajuns, apoi, să facă trimitere și relația dintre bărbați și femei, ea fiind adesea singura femeie într-un cerc de bărbați.

„Eu mă descurc întotdeauna, eu sunt ca un cameleon. Îmi schimb culoarea, orientarea, poziția, dacă trebuie, când vine vorba de femei. Le și dojenesc, dar le și apăr cu toată puterea mea. (…)

Cred că este destinat așa (n.r. să fiu singura femeie între bărbați) se întâmplă. În general, am respectat atât de mult bărbații și am militat întotdeauna pentru femei, pentru că eu consider că un bărbat fără o femeie sau o femeie fără un bărbat nu poate face mare lucru … pentru că noi ne completăm, mama și tata, nu părinte unu și doi.”, , pentru Antena Stars.

A vorbit și de scandalul de agresiune în care este implicată alături de cel care încă îi este soț în acte

De aici, impresara a ajuns să facă referire și la scandalul de agresiune în care este implicată alături de cel care încă îi este soț în acte, antrenorul Laurențiu Reghecampf.

„Femeia trebuie să fie sfântă, trebuie să fie icoana bărbatului, cum și bărbatul trebuie să fie icoana femeii, dar noi dăm viață. M-am concentrat coarte tare în ultimii ani să las o urmă adâncă în viața mea, ca să nu trec prin viață așa ca rața prin apă.

Mi-am planificat viața de când mă știu pe mulți ani. M-am sfătuit foarte mult cu mama în anii trecuți, când m-a rugat să vin alături de ea, să lupt pentru așezământul cultural, pentru originile noastre, pentru tradiții. Am spus că încă nu este cazul.

Când eu voi simți că trebuie să fac lucrul ăsta, atunci am să-l fac. Sunt foarte multe evenimente din viața mea care m-au făcut să fac pasul mai repede, pentru că nimeni niciodată, un bărbat, dacă este bărbat, n-are voie să ridice mâna la o femeie.

N-are voie să ridice mâna la mama unui copil e care îl are cu ea.”, a subliniat impresara