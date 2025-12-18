B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”

B1.ro
19 dec. 2025, 00:00
Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Foto: Instagram/Anamaria prodan; Instagram/Laurențiu Reghecampf
Cuprins
  1. De ce a horătât Anamaria Prodan să reia comunicarea cu fostul soț
  2. Ce schimbări a făcut Anamaria Prodan după despărțirea de fostul soț

Anamaria Prodan a anunțat recent o schimbare radicală în relația cu fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. După o lungă perioadă de conflicte publice, cei doi au decis să îngroape securea războiului. Impresara a împlinit recent 52 de ani și pare hotărâtă să lase în urmă toate tensiunile trecutului.

De ce a horătât Anamaria Prodan să reia comunicarea cu fostul soț

Relația dintre cei doi foști parteneri s-a îmbunătățit considerabil în ultima perioadă. Aceștia au stabilit o cale de comunicare eficientă pentru a asigura dezvoltarea fiului lor, Bebeto. Deși Anamaria Prodan nu a urmărit obținerea niciunui beneficiu material din împăcarea cu fostul soț, ea este atentă ca stilul de viață cu care a fost obișnuit fiul ei să nu fie afectat de divorțul părinților.

„În ultimele luni, Laurențiu a înțeles că nu are legătură copilul cu nimic din ce s-a întâmplat între noi. Noi îi trimitem și eu și Bebe, în fiecare săptămână, absolut tot ce se întâmplă în viețile copiilor. Video, poze. Noi nu avem nevoie până la urmă de nimic. Eu, Anamaria Prodan, nu am avut nevoie de nimic în viața asta de nimeni. În schimb, copilul trebuie să trăiască la același nivel, la care l-a adus pe lume“, a declarat Anamaria Prodan, pentru „Un show pacatos”.

Ce schimbări a făcut Anamaria Prodan după despărțirea de fostul soț

Vedeta a reflectat asupra parcursului său personal și a modului în care goana după faimă i-a marcat existența. Ea a mărturisit că a învățat să aprecieze prezentul și să nu mai facă planuri rigide pentru viitor. Procesul de iertare a fost unul esențial atât pentru liniștea ei interioară, dar și pentru a putea evolua.

„Au fost alegerile mele conștiente, nu am de ce să le regret. Cred că la vremea respectivă îmi programasem viața pe ani înainte, nu știam să trăiesc în prezent, nu știam să mă bucur de prezent. Era această Anamaria Prodan în goana după faimă, avere.

A fost un cadou de la Dumnezeu să înțeleg cine îmi este loial, cine nu. Am învățat să iert și să mă rog pentru cei care mi-au făcut rău. Din momentul în care am scăpat de ultima parte rea din mine, absolut tot ce mi-am pus în cap și ce l-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea, s-a împlinit”, a spus impresara, la Știrile Antena Stars.

Tags:
Citește și...
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Monden
Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
Monden
Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
Bianca Drăgușanu, certată de un martor după ce a provocat un accident: „Nu cumva vrei să mă iei și la bătaie?”
Monden
Bianca Drăgușanu, certată de un martor după ce a provocat un accident: „Nu cumva vrei să mă iei și la bătaie?”
Anca Pandrea, probleme înainte de Sărbători. Ce s-a întâmplat și cum se pregătește de Crăciun
Monden
Anca Pandrea, probleme înainte de Sărbători. Ce s-a întâmplat și cum se pregătește de Crăciun
Schimbare revoluționară anunțată de organizatorii Premiilor Oscar. Ce se întâmplă cu ceremonia de decernare
Monden
Schimbare revoluționară anunțată de organizatorii Premiilor Oscar. Ce se întâmplă cu ceremonia de decernare
„Este doar vina mea”. Motivul pentru care Salman Khan și Iulia Vântur nu s-au căsătorit, după mai bine de zece ani de relație
Monden
„Este doar vina mea”. Motivul pentru care Salman Khan și Iulia Vântur nu s-au căsătorit, după mai bine de zece ani de relație
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
Monden
Oana Ciocan a atras atenția internauților. Apariția soției lui Jador a stârnit îngrijorare: „Ferească Dumnezeu ce a slăbit” (VIDEO)
Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online
Monden
Gina Pistol, moment de vulnerabilitate pe rețelele de socializare. Vedeta a cerut ajutorul părinților din comunitatea sa online
„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă
Monden
„Irinel e vioi ca un tinerel de când s-a pocăit”. Cum îl ajută pe Irinel Columbeanu frații de la Biserica Baptistă
Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”
Monden
Anamaria Prodan a împlinit 52 de ani. Mesajul emoționant pe care i l-a transmis fiul ei, Bebeto: „Cea mai bună inspirație”
Ultima oră
23:59 - Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
23:58 - Românii care obțin venituri din Bitcoin vor achita taxe mai mari din 2026. Cum se schimbă impozitarea criptomonedelor
23:34 - Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani
23:23 - Intervenție contra cronometru în Italia, pentru salvarea unui român. Cum a ajuns într-un șanț plin de noroi
22:57 - O nouă schemă de fraudă online îți poate goli contul. Mesaje false, amenzi inventate și presiune pentru plată imediată
22:42 - Radu Miruță răspunde celor care au criticat lipsa sa de studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin ’90 încoace”
22:17 - Evadare la Penitenciarul Poarta Albă! Un tânăr condamnat pentru tâlhărie calificată a sărit gardul și a fugit (FOTO)
21:52 - Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
21:40 - Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
21:19 - Problema care îi deranjează pe turiștii străini la București: „Am mare grijă, mi-e teamă. Nu mă simt în siguranţă”