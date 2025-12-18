Anamaria Prodan a anunțat recent o schimbare radicală în relația cu fostul ei soț, Laurențiu Reghecampf. După o lungă perioadă de conflicte publice, cei doi au decis să îngroape securea războiului. Impresara a împlinit recent 52 de ani și pare hotărâtă să lase în urmă toate tensiunile trecutului.
Relația dintre cei doi foști parteneri s-a îmbunătățit considerabil în ultima perioadă. Aceștia au stabilit o cale de comunicare eficientă pentru a asigura dezvoltarea fiului lor, Bebeto. Deși Anamaria Prodan nu a urmărit obținerea niciunui beneficiu material din împăcarea cu fostul soț, ea este atentă ca stilul de viață cu care a fost obișnuit fiul ei să nu fie afectat de divorțul părinților.
„În ultimele luni, Laurențiu a înțeles că nu are legătură copilul cu nimic din ce s-a întâmplat între noi. Noi îi trimitem și eu și Bebe, în fiecare săptămână, absolut tot ce se întâmplă în viețile copiilor. Video, poze. Noi nu avem nevoie până la urmă de nimic. Eu, Anamaria Prodan, nu am avut nevoie de nimic în viața asta de nimeni. În schimb, copilul trebuie să trăiască la același nivel, la care l-a adus pe lume“, a declarat Anamaria Prodan, pentru „Un show pacatos”.
Vedeta a reflectat asupra parcursului său personal și a modului în care goana după faimă i-a marcat existența. Ea a mărturisit că a învățat să aprecieze prezentul și să nu mai facă planuri rigide pentru viitor. Procesul de iertare a fost unul esențial atât pentru liniștea ei interioară, dar și pentru a putea evolua.
„Au fost alegerile mele conștiente, nu am de ce să le regret. Cred că la vremea respectivă îmi programasem viața pe ani înainte, nu știam să trăiesc în prezent, nu știam să mă bucur de prezent. Era această Anamaria Prodan în goana după faimă, avere.
A fost un cadou de la Dumnezeu să înțeleg cine îmi este loial, cine nu. Am învățat să iert și să mă rog pentru cei care mi-au făcut rău. Din momentul în care am scăpat de ultima parte rea din mine, absolut tot ce mi-am pus în cap și ce l-am rugat pe Dumnezeu să îmi dea, s-a împlinit”, a spus impresara, la Știrile Antena Stars.