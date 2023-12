Anamaria Prodan, gata să devină bunică! Impresara a început deja pregătirile: „Eu am haine luate”

din România, a dezvăluit recent că este gata să fie bunică de fetiță. Sexy impresara este cunoscută în spațiul public pentru sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată. Chiar dacă a trecut prin foarte multe încercări anul acesta, blondina este încrezătoare și mereu zâmbitoare. Ea se poate considera și o mamă fericită, pentru că are copii de succes, frumoși și inteligenți.

Nu de mult, Anamaria Prodan . Ea a primit și un premiu în cadrul unei gale bine organizată, iar imediat după și-a exprimat recunoștința pentru acel trofeu.

Anamaria Prodan a început deja pregătirile de bunică

Într-un interviu, impresara a fost mai sinceră ca niciodată și a mărturisit că a început deja cumpărăturile necesare pentru a fi gata atunci când copiii săi îi vor aduce pe lume o fetiță.

„Abia aștept să am nepoți. Să îi văd eu pe ei cum aleargă prin casă, cum fac toate tâmpeniile pământului. Am să-i las, am să îi iau cu mine peste tot, am să îi îmbrac. Eu am haine deja luate foarte multe pentru o fetiță. Rebecca îmi spune „Mama, pe bune? Nu o să se mai poarte astea pe vremea aia”.

I-am spus că fetița ei sau prima fetiță care se naște o să fie total diferită de toate, pentru că eu de-a lungul anilor iau hăinuțe din cele mai frumoase colecții. Eu mi-am dorit tare mult două fete, așa mi-am programat totul. Toată lumea mă întreabă cum Dumnezeu am putut să îmi programez viața secundă cu secundă. Cred că de la tata, din armată, să fie totul perfect, ceas. Am știut, fac o fată, la un an fac încă o fată, după care un băiat”, a dezvăluit Anamaria Prodan, potrivit .

Impresara este în continuare singură, deși spunea că are pe cineva alături

Chiar dacă la jumătatea lunii noiembrie s-a aflat în mediul online că Anamaria Prodan are pe cineva alături, ea a spus recent că îi este greu să își găsească persoana potrivită și că .

„Tot ce se scrie și se vorbește, este firesc. Sunt Anamaria Prodan și sunt un cuțit cu două tăișuri foarte periculoase. Sunt oameni care și-ar dori cu disperare să stea lângă mine, numai că înțeleg că viața lor, dintr-un punct de vedere, ar fi un calvar pentru că ar fi pe prima pagină a ziarelor nonstop. Atunci, gândește-te că este și mai greu, la cât de pretențioasă sunt, să găsesc un bărbat care să fie mândru, demn, deștept, fabulos, șarmant și să-și și dorească să se vadă prin ziare în fiecare zi”, a spus ea.