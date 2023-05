Anamaria Prodan, în căutare de partener după despărțirea de Flavius Nedelea: „Caut acel bărbat care îmi seamănă”

După despărțirea de Flavius Nedelea, Anamaria își caută acum iubit. Vedeta, care a trecut prin două divorțuri și mai multe despărțiri, nu și-a pierdut încrederea și crede că își va găsi sufletul pereche.

Într-un interviu acordat recent, impresara a spus cum trebuie să fie viitorul ei partener.

Anamaria Prodan, în căutare de partener

După doar două săptămâni de omul de afaceri Flavius Nedelea, Anamaria Prodan a trecut peste separare și se gândește la viitorul ei.

„Toată viața am gândit și am făcut cum am crezut că e mai bine pentru mine. Nu am motive să mă schimb și nici să închid ușa mesagerului dragostei”, a declarat Anamaria Prodan, potrivit .

„Caut acel bărbat care îmi seamănă”

Acum, impresara își caută iubit. Are și o serie de pretenții, își dorește ca viitorul partener să fie mândru și puternic, să semene mult cu ea.

„Eu n-am așteptări de la . Eu caut acel bărbat care îmi seamănă. Care e mândru și puternic ca și mine! Nu spun că e simplu sau că e ușor ce caut! În niciun caz! Când îl voi găsi, mă voi opri, ne vom privi și apoi dacă voi înțelege că e la fel ca mine, îl voi lua de bărbat în secunda doi!”, a spus ea.

„Lumea mă știe de ceva vreme. Nu sunt genul de om care să mă opresc și să privesc înapoi! Eu nu mă opresc niciodată din viața mea, indiferent de problemele cu care mă confrunt!”.