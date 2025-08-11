Deși într-o relație fericită cu boxerul Ronald Gavril, Anamaria Prodan nu poate să-și ascundă îngrijorarea pentru fostul soț, Laurențiu Reghecampf. Impresara i-a trimis un e-mail antrenorului prin care îi adresează o mare rugăminte și nu își ascunde sentimentele de grijă față de acesta.

Cuprins:

Ce părere are Anamaria Prodan despre alegerea fostului soț de a antrena în Sudan Ce spune Anamaria Prodan despre situația financiară a lui Laurențiu Reghecampf

Ce părere are Anamaria Prodan despre alegerea fostului soț de a antrena în Sudan

Drumurile profesionale ale lui Laurențiu Reghecampf l-au adus pe la echipa din Sudan. În acest context, Anamaria Prodan i-a trimis un e-mail prin care îl imploară să reflecte asupra deciziei sale, cu atât mai mult cu cât, încă din 2023, țara se află într-un război civil, iar masacrele sunt la ordinea zilei.

Impresara l-a îndemnat pe antrenor ca, în cazul în care nu a semnat deja un contract, să părăsească țara și să-și justifice alegerea prin pericolele care pândesc la tot pasul, având în vedere situația tensionată. Aceasta a insistat că decizia de a se întoarce acasă este cea mai potrivită, atât pentru cariera fostului soț, cât și pentru siguranța acestuia.

„Laur, am să își scriu mail-ul ăsta fără răutate și ură. Orice s-a întâmplat între noi, cu oricine ai ales, (…), e viața ta. Cred că în inima ta realizezi că și în sufletul nostru e doliu cu ce faci sau ai făcut. Dacă nu ai semnat acolo, pentru niciun ban din lume nu merge! Cariera ta e terminată. E în moarte clinică.

Te-a îngropat de viu! De fapt, nu ea. Ci tu singur prin alegerea asta. Alegerea asta te-a coborât în altă lume. Te-a tras în vârtejul unei mediocrități fabuloase, a unor alegeri cumplite. Fă orice să pleci de acolo, te rog. Spune-le că e periculos pentru cei mici. Nu rămâne sub nicio formă acolo. Mai bine stai mândru, drept, cu capul sus, cum te-am învățat mereu!”, și-a început Anamaria Prodan e-mailul, potrivit .

Ce spune Anamaria Prodan despre situația financiară a lui Laurențiu Reghecampf

Impresara a făcut referiri și la impactul pe care îl va avea asupra carierei lui Laurențiu Reghecampf semnarea unui contract cu o echipă ca cea din Sudan. Anamaria Prodan susține că parcursul profesional al fostului soț este pe un trend descendent, iar odată ce va antrena Al-Hilal, îi va fi cu atât mai greu să mai evolueze.

De altfel, impresara subliniază situația financiară dificilă în care se află fostul ei soț și continuă să-l implore să cântărească mai bine deciziile pe care urmează să le ia, din punct de vedere al carierei sale.

„Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață!”

Ai ajuns foarte rău și știu că realizezi. Nu știu dacă ai pus ceva din ce ai mai câștigat de o parte. Știi că ai vândut aproape totul, dar nu reușești să trăiești așa, vânzând mereu și oameni, și lucruri strânse într-o viață! Pleacă de acolo urgent, te implor! Acolo e moartea din toate punctele de vedere.

Vino, să nu mai râdă nimeni de tine (…) Eu în interviu am spus adevărul, cum ai putut să îți distrugi viața și cariera, imaginea, mândria de bărbat… Habar nu are nimeni. Să te prefaci că ești bine… Probabil că da (…)

Asta a fost alegerea ta în viață și viața ți-a dat înapoi ce ai cerut. Deci te rugăm. Nu rămâne acolo pentru nimic în lume. Dacă ăia te dau afară, de acolo nici în România nu vei mai avea loc, nici în Liga 2.

Și pentru cariera, și pentru numele de Reghecampf, Sudan înseamnă moarte!”, a mai scris Anamaria Prodan.