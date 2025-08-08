Mirel Rădoi nu se precipită, chiar și cu o victorie în sac: „Va fi un retur infernal”. Ce a spus antrenorul Universității Craiova după reușita din preliminariile Conference League

Mirel Rădoi, , a vorbit despre jocul făcut de elevii săi în partida de joi seară, împotriva celor de la Spartak Trnava.

s-au impus detașat, cu scorul de 3-0, în prima manșă a turului 3 din preliminariile Conference League.

Mirel Rădoi: „Am putea spune că suntem calificați, cumva. Dar am face cea mai mare greșeală să gândim așa”

Mirel Rădoi a făcut declarații, după ce elevii săi au reușit o partidă de excepție împotriva slovacilor. Acesta a explicat că trebuie să rămână la fel de concentrat, deoarece un mic dezechilibru, în acest moment, ar putea înseamna chiar și necalificarea.

De asemenea, a menționat că faptul că partida s-a disputat pe teren propriu a fost un mare avantaj pentru „lei”, fiindcă au fost mai motivați ca niciodată să-și învingă adversarii.

„După rezultat, am putea spune că suntem calificați, cumva. Dar am face cea mai mare greșeală să gândim așa. Pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos, ca să glumesc un pic.

Va fi un retur infernal. Fortăreață pe «Oblemenco»? Într-adevăr, cu tot stadionul în spate e greu să pierdem aici! Am făcut o primă repriză bună, am încercat să marcăm repede, dar ne-am pripit în multe momente. Am fost mai calmi în repriza a doua.

Atât timp cât vom avea răbdare, calitate tehnică, dinamică și mobilitate WOW… Cât timp avem aceste elemente, vom marca acasă. Important e să nu apară relaxarea. Dacă erau mai atenți, cei de la Trnava își puteau crea ocazii de gol.

Orice decizie neinspirată și orice minut de neatenție poate însemna necalificare. În momentul în care nu vom mai fi precipitați și vom avea răbdare, lucrurile vor decurge așa cum ne dorim”, a spus Mirel Rădoi la flash-interviu, conform

Cine i-a dat bătăi de cap lui Mirel Rădoi, înainte de meci: „Am fost în mari dificultăți cu el”

Antrenorul juveților a vorbit și despre problemele pe care le-au întâmpinat înainte de duel. Se pare că au fost probleme la fotbaliști, precum Ștefan Baiaram și Assa Al-Hamlawi, atacantul proaspăt sosit în Bănie, care a cucerit inimile suporterilor cu ultimele prestații spectaculoase.

„Din punctul meu de vedere, dacă nu intrăm în panică pe momentele defensive și avem răbdare în ofensivă, nu o să mai avem probleme. Putem duce 90 de minute, am făcut un cantonament bun și fizic nu vom avea probleme.

I-am zis lui Baiaram să lase tribuna, el intrase într-un con de umbră fiindcă fanii i-au spus anumite lucruri. Am mers la el (n.r. după gol) și i-am spus să lase tribuna.

Assad Al-Hamlawi e un atacant foarte bun, nu vreau să fac comparații. Dar am fost în mari dificultăți cu el săptămâna aceasta, a făcut otită, apoi enterocolită și nu știam dacă poate începe meciul. El, la ora 18:00, nu putea să joace, am depins de doctor, care a stat după el… Am mai avut și alte probleme rezolvate de departamentul medical.

Nu știu care e situația lui Nicușor Bancu, e puțin speriat (n.r. a ieșit accidentat în minutul 55). Vom vedea mâine care e situația lui, va face anumite teste. E căpitanul nostru, e un jucător emblematic și avem nevoie de el.

Poate vom menține perioada acesta și o vom prelungi, eu sper în continuare să fim relaxați și să nu ne precipităm. În continuare, mare lucru nu am realizat, arătăm că avem identitate, că lucrurile făcute la antrenament se văd și în joc. Vor veni și momente grele și trebuie să fim pregătiți pentru ele”, a adăugat tehnicianul.

Ce a spus tehnicianul despre adversarele din SuperLiga

La final, Mirel Rădoi nu a ezitat să vorbească și despre adversarele din SuperLiga României, CFR Cluj și FCSB, cele intrate în lupta din Europa.

„Să sperăm că CFR va avea noroc la Braga, măcar să ajungă în prelungiri acolo și să reușească să meargă mai departe! Să sperăm că se vor califica toate. Noi am fi eliminați dacă am pierde, celelalte vor mai avea o șansă. Ar fi bine pentru fotbalul românesc să ne calificăm cu toții, e bine pentru coeficientul nostru, e bine pentru echipa națională, ajutăm și naționala”, a mai spus antrenorul oltenilor.

Cel care a deschis scorul în partida cu Spartak Trnava a fost Ștefan Baiaram, în minutul 51. Trei minute mai târziu, palestinianul Al-Hamlawi a trimis balonul între buturile slovacilor. Cireașa de pe tort a pus-o Carlos Mora, cu un gol marcat în minutul 80, făcând-o pe Universitatea Craiova un învingător detașat.