Ce spune cel mai cunoscut critic de film din România despre hate-ul primit de Eva Măruță. „Cu empatia funcționăm mai greu”

confruntă în continuare cu critici din partea internauților din cauza apariției sale în filmul „Tati Part-Time”. Drept pentru care, cel mai cunsocut critic de film din România, Irina Margareta Nistor, a vorbit despre acest hate pe care îl primește.

„Nu arunci cu pietre decât în copacul cu roade”

Irina Margareta Nistor este de părere că pentru că filmul „merge foarte bine” este unul dintre motivele principale pentru care Eva are parte de un val de critici, conform

„Păi tocmai, pentru că merge foarte bine. Nu arunci cu pietre decât în copacul cu roade, asta este. La pachet cu hate-ul pentru ea m-au cooptat și pe mine acolo. Nu pot să îmi explic asta, ideea cum are cineva succes, imediat trebuie să dai cu pietre. Dar e un success, dă roade frumoase și când am zis că joacă bine, chiar joacă bine.

Cum am auzit, «precis că am un interes că spun chestia asta», n-am absolut niciun interes. Eu am interes să văd filme ca să am despre ce să scriu, ăsta e singurul meu interes. E un film independent, este pentru publicul lui, este pentru publicul care vrea să-și facă niște copii ceva mai bine-crescuți, că prost-crescutul e nașul acolo. Asta e, trebuie să ignore”, a spus Irina Margareta Nistor.

Eva, prea mică pentru a se confrunta cu hate

Ea subliniază că oamenii ar trebui să se gândească mai bine la faptul că aruncă vorbe grele asupra unui minor și că are o vârstă prea fragedă pentru a se confronta cu atât de mult hate provenit din succesul de care are ea parte.

„La asta ar trebui să se gândească cei care procedează așa. Dar cred că în continuare, cu empatia funcționăm mai greu, pentru că multă vreme nici n-au știut ce înseamnă cuvântul și atunci e complicat. Dar din nou, zice «de ce nu fiica mea?

Când s-a făcut Pistruiatul, a ales Nicolaescu din 500 de copii». Trecem peste cariera ulterioară a Pistruiatului, eu zic că Eva o să facă o carieră, hai să vedem cine are dreptate. Eu, de acolo de sus, am să văd ce face”, a mai adăugat criticul de film.