Anamaria Prodan va putea păstra numele Reghecampf după divorț: „Ar trebui să-i fie jenă pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii”

Cu toate că , Anamaria Prodan poate rămâne cu numele Reghecampf după divorț, a decis instanța.

Anamaria Prodan rămâne cu numele Reghecampf

Se pare că impresara a cerut, prin intermediul avocaților, ca divorțul să se desfacă din culpa exclusivă a fostului ei soț. Magistrații Judecătoriei Buftea au admis cererea de divorț înaintată de Laurențiu Reghecampf, însă din culpă comună, și nu exclusivă, potrivit .

Surpriza este că va putea păstra numele fostului soț, cu toate că antrenorul a solicitat contrariul.

„Numele meu cu care am făcut istorie de-a lungul anilor este Prodan Reghecampf, în fiecare domeniu din viața mea. Atunci când voi considera că nu mai am nevoie de acest nume am să mi-l scot singură de pe pașaport. Nu trebuie să-mi dea nimeni accept pentru asta.

Ar trebui să-i fie jenă domnului Reghecampf pentru toată mizeria pe care a aruncat-o asupra acestei familii și acestui nume.

Este un capitol închis în viața mea, nu mă mai interesează nimic și nu mă interesează nici măcar să aud declarațiile sau aberațiile pe care le spune domnul Reghecampf!”, a transmis Anamaria Prodan, potrivit sursei citate.

Ce pensie alimentară a stabilit instanța pentru Bebeto

Judecătoria din Buftea a admis cererea de divorț depusă de Laurențiu Reghecampf și a acceptat încheierea căsătoriei din culpă comună, așadar antrenorul va achita o pensie de 1/6 din veniturile nete ., adică în jur de 1600 de euro, conform .

„Anamaria Prodan nu a cerut niciodată pensie alimentară! E o intoxicare a opiniei publice! În cei doi ani și jumătate, Reghecampf nu a plătit nici un ban copilului lui, nu a plătit nici ceea a ce stabilit instanța la cererea lui expresă, adică pensia minim alimentară.

Datorită acestui fapt lui Laurențiu Reghecampf i s-a pus poprire pe conturi. Avem încă două căi de apel!”, a declarat avocatul Anamariei Prodan pentru Click!.