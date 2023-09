Anamaria Rosa pregătește parastasul de 7 ani pentru Aurelian Preda: „S-au schimbat multe de când tata a murit...

Anamaria Rosa Preda, fiica regretatului artist , se pregătește cu inimă grea pentru parastasul de 7 ani în memoria tatălui său, care va avea loc la Mănăstirea Dervent sâmbătă, pe 23 septembrie. Tânăra artistă a vorbit despre eveniment și despre modul în care se descurcă singură cu responsabilitățile și cheltuielile, în urma morții lui Aurelian Preda, relatează .

Anamaria Rosa pregătește parastasul de 7 ani pentru tatăl său

Anamaria Rosa Preda, în vârstă de 23 de ani, și-a exprimat tristețea și dorul profund pentru tatăl ei prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook. Ea i-a invitat pe toți cei care au fost influențați într-un fel sau altul de contribuția lui Aurelian Preda să se alăture parastasului pentru a-l omagia.

Anamaria a dezvăluit că la parastasul tatălui său vor participa membrii apropiați ai familiei și că vor fi prezenți și preoții de la Mănăstirea Dervent.

„Pe 23 septembrie, sâmbătă, la ora 10:00 va avea loc pomana tatălui meu de 7 ani, la Mănăstirea Dervent! Cuvintele sunt de prisos pentru a exprima ce simt în aceste momente iar acesta este un mesaj informativ pentru toți cei pentru care tatăl meu a adus ceva bun în viața lor, fie material, sufletește sau din punct de vedere al carierei!Doamne ajută și Dumnezeu să te odihnească în pace, tati meu iubitor și blând…”, a fost mesajul trist pe care Anamaria Rosa Preda l-a postat pe pagina sa de Facebook.

„S-au schimbat multe de când tata a murit…”

Artista a menționat că nu a fost contactată de niciun artist sau coleg de-al tatălui său pentru parastas.

„Nu m-a mai sunat niciun artist și nu țin legătura cu nimeni și asta nu pentru că nu vreau ci pentru că s-au schimbat multe de când tata a murit. De ajutat nu au cu ce să mă ajute pentru că sunt independentă și reușesc să mă descurc singură în tot și nu am așteptări însă cu orice artist sau coleg de-al tatălui meu sau de-al meu m-aș întâlni sau aș vorbi, respectul meu va fi același de fiecare dată”, ne-a spus Anamaria Rosa Preda.

Pentru că muncește și are un program încărcat, Anamaria Rosa Preda nu reușește să ajungă mai des la mormântul celebrului său tată însă speră ca în curând să își cumpere propria mașină și să rezolve mai ușor această problemă cu deplasarea până la locul de veci al părintelui său.

„Nu am mai fost de câteva luni pentru că programul nu mi-a permis să merg acolo și momentan nu am mașină. Plănuiesc ca în luna noiembrie să mă înscriu la școală de șoferi pentru că acum nu am timp de asta”, mai spus, în încheiere, fiica lui Aurelian Preda

Aurelian Ion Preda a fost un cântăreț român de muzică populară, cunoscut ca prezentator și realizator al emisiunilor „Povești de viață” și “Destine celebre”, la Etno TV. A fost un artist foarte iubit de public. , la vârsta de 47 de ani, într-o clinică privată din Austria. El ar fi murit din cauza unei boli incurabile și s-ar fi luptat vreme de 7 ani cu un cancer agresiv, deși au existat la un moment dat și speculații cum că nu această boală l-ar fi doborât.