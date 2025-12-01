B1 Inregistrari!
Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!". Care este regretul acesteia

Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia

01 dec. 2025, 12:14
Anastasia Soare: „Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic!”. Care este regretul acesteia
Cuprins
  1. Succes internațional
  2. Regretul Anastasiei
  3. Despre familie

La 67 de ani, Anastasia Soare, cunoscută drept „Regina Sprâncenelor”, dezvăluie că, în ciuda succesului impresionant și averii de peste 800 de milioane de dolari, cel mai mare regret personal rămâne legat de familia sa.

Succes internațional

Apreciată pentru inovațiile sale în domeniul cosmetic, Anastasia Soare a reușit să transforme un talent în imperiu. Portofoliul său include vedete de la Hollywood precum Oprah Winfrey, Madonna și Jennifer Lopez, iar munca asiduă i-a adus recunoaștere internațională și poziții de top în industria cosmetică globală.

„Sunt mândră. Am reușit prin multă muncă și disciplină”, a declarat aceasta, în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV. „Nu îmi pare rău de nimic. Din toate eșecurile pe care le-am avut, am învățat. Eu consider că viața este ca un labirint. Unde o ușă este închisă trebuie să faci altă mișcare, nu? Toate eșecurile te aduc, de fapt, la succes, pentru că tu încerci să faci și mai bine, să demonstrezi, cel puțin ție, nu celorlalți că vei reuși”, a adăugat.

Regretul Anastasiei

În ciuda succesului profesional, Anastasia Soare are un regret profund, legat de familie. Afacerista a mărturisit cu lacrimi în ochi că și-ar fi dorit să aibă mai mulți copii.

„Acesta este cel mai mare eșec. Îmi pare rău că am numai o fată, numai un copil, (…). Cu ce rămâi la sfârșitul vieții? Cu nimic! (…) Nu mă așteptam să ajungem la această discuție. Mama mea are 92 de ani și știi ce? Dacă nu m-ar fi avut pe mine, ce ar fi făcut? (…) Am grijă de ea. Fata și mama mea sunt totul. Am clădit incredibilul, e excelent, dar până la urmă familia ta, mama, tata, copiii sunt cei mai importanți”, a spus femeia.

Despre familie

Anastasia Soare recunoaște că sprijinul familiei a fost esențial în drumul ei.

„Motivul pentru care eu am ajuns să am succes se datorează familiei care m-a susținut, bunicul meu din partea mamei, unchi, mătuși, veri și mama mea care a fost ca un munte pentru mine”, a declarat aceasta.

