Anca, fiica regretatului actor Constantin Codrescu, dezvăluiri impresionante după moarte acestuia: „Mă ascundeau să nu-mi văd mama”

Anca Lăcrămioara, în vârstă de 45 de ani, este fiica adoptivă a actorului Constantin Codrescu, care s-a stins din viață anul trecut în data de 13 noiembrie. Moartea artistului a generat un adevărat război în familie din cauza moștenirii.

Fiica sa adoptivă a venit din Spania pentru a-și lua adio de la tatăl ei și spera că acesta i-a lăsat partea cuvenită din mica sa avere. Însă, Anca Lăcrămioara a aflat de la văduva artistului că a fost scoasă din testament, fapt căruia nu-i dă crezare. De asemenea, fiica adoptivă a lui Codrescu vrea să meargă și pe urmele moșternirii lăsate de mama adoptivă, prima soție a lui Codrescu.

Anca Codrescu a aflat că a fost scoasă din testament

Anca, fiica adoptivă a lui Constantin Codrescu, nu ar fi avut deloc o viață ușoară. Ea a fost adoptată de la orfelinatul din Brăila de către regretatul actor și soția sa de atunci. Mama adoptivă a Lăcrămioarei a murit, iar ea a plecat în Spania la cules de căpșuni, pentru a-și face un trai mai bun. Când tatăl ei s-a stins din viață, Anca Codrescu a venit în România pentru a-și lua rămas bun de la dar și pentru a-și revendica partea ei de moștenire. Din păcate, Anca a aflat de la văduva actorului că a fost scoasă din testament, fapt pe care nu-l crede a fi adevărat. Fiica lui Codrescu este determinată să dobândească drepturile de urmaș din partea ambilor părinți.

„Eu stau, deocamdată, în liniște și în tăcere la acțiunea familiei tatălui meu, pentru că e soția, care a stat împreună cu el ultimii 40 de ani. Și sunt și cei doi fii ai ei, care sunt trecuți pe numele lui, așa că o să fim patru la moștenire …Toți acești ani, până când a murit tatăl meu, mereu mi-a spus că nu mai sunt în testament, că m-a scos tatăl meu și că a vrut să scoată și numele, dar n-a putut, că i-a spus ea să n-o facă, mă rog… Telenovelă căreia eu nu i-am dat curs.

M-am gândit să caut și partea de moștenire din partea mamei mele. Eu vreau să găsesc urma mamei mele, unde a decedat, unde a fost dusă, pentru că nu știu absolut nimic. Am întrebat-o pe dânsa, pe fosta soție a tatălui meu, și mi-a zis că nu știe nimic. I-am zis că trebuie să știe ceva, pentru că, atunci când a murit mama mea, eu eram minoră, tata mă avea în custodie și mai mult ca sigur că l-au chemat să semneze”, a declarat Anca Codrescu, potrivit .

„Îmi aduc aminte că mă ascundeau să nu o văd”

Anca Codrescu a povestit că după ce părinții ei adoptivi au divorțat, mama ei s-a recăsătorit și inițial a locuit cu aceasta. Custodia micuței Anca ar fi devenit subiect de dispută între cei doi foști soți. Actorul a câștigat procesul de custodie, iar mama adoptivă avea drept de vizitare. Actorul i-ar fi refuzat fostei soții dreptul de a o vizita pe copilă. Din spusele Ancăi, familia actorului o ascundea de fiecare dată când mama ei venea să o caute. Mai mult, pe când avea 12 ani, Anca ar fi aflat de moartea mamei sale de la tatăl adoptiv, care i-ar fi dat vestea abia la un an după incident.

„Ea s-a recăsătorit cu un bărbat din Ploiești. Eu eram minoră atunci. Nu știu nimic de ea. Venea să mă caute în vacanțe. Îmi aduc aminte că mă ascundeau să n-o văd. Mama mea adoptivă a câștigat procesul de custodie cu tatăl meu și am stat cu ea vreo doi ani în Brăila, dar tata a redeschis procesul și a câștigat. Îmi aduc aminte că ea câștigase în instanță dreptul să mă ia în vacanțe, după ce m-a luat tata în custodie. Și venea în fiecare vară să mă ia, dar ei mă ascundeau. Eu și cu soția lui în Drumul Taberei. Vreun an, apoi ne-am mutat la Ghermănești, comuna Snagov.

O vedeam pe mama mea prin curte, dar dacă nu voiau să mă scoată… Ea venea până la poartă, nu știu ce vorbea cu ei, eram copil, nu știam ce fac ei. Am văzut-o ultima dată înainte să moară. A murit în 1990, eu am văzut-o în 1989. De atunci nu mai știu nimic de ea. Îmi amintesc că mi-a zis tata, într-o zi, „tu știi că a murit mama ta?’ Și mai multe nu mi-a spus. Aveam 12 ani”, s-a destăinuit Anca Codrescu.