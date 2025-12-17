B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Anca Pandrea, probleme înainte de Sărbători. Ce s-a întâmplat și cum se pregătește de Crăciun

Selen Osmanoglu
17 dec. 2025, 23:57
Sursa Foto: Captură Video
Cuprins
  1. Probleme la centrală, dar situația s-a remediat rapid
  2. Brad natural, împodobit cu amintiri
  3. Comemorarea a 13 ani de la dispariția lui Iurie Darie

Anca Pandrea a trecut recent printr-o problemă la centrala din locuință, care a lăsat-o pentru câteva zile în frig, însă actrița se concentrează acum pe pregătirile pentru Crăciun. Vedeta își va păstra tradiția împodobirii bradului natural cu fotografii cu ea și cu regretatul actor.

Probleme la centrală, dar situația s-a remediat rapid

Anca Pandrea a povestit că defecțiunea la centrală nu este o situație nouă. Ea a mai trecut printr-o experiență similară și anul trecut și a fost nevoită să încălzească locuința cu aerul condiționat până la remediere.

„A fost o defecțiune de la centrala mea și l-am chemat pe Răzvan, soțul prietenei mele, să mă ajute. Pur și simplu nu se încălzeau caloriferele și țin minte că și anul trecut am avut aceeași problemă. Dar mi-a pus aerul condiționat pe cald și apoi l-am sunat pe Răzvan să îi spun că merg și caloriferele. Sper că nu am răcit, pentru că vreo două zile a fost foarte frig în casă”, a declarat ea, pentru viva.ro.

Brad natural, împodobit cu amintiri

Pentru Anca Pandrea, Crăciunul este legat de amintirea lui Iurie Darie, pe care îl simte mereu aproape, chiar și la 13 ani de la dispariția lui. Actrița a dezvăluit că nu face niciodată bradul prea devreme și că preferă unul natural, pe care îl păstrează cât timp rezistă.

„Niciodată nu am făcut brad așa devreme. Nu am făcut brad de Moș Nicolae. Întotdeauna mi-a plăcut să îl împodobesc înainte de Crăciun și, câteodată, chiar în ziua aceea. Și îmi mai plăcea să îl țin atât cât rezista el, până se usca”, a spus ea.

„Așa că zilele viitoare voi merge să cumpăr un brad natural, în care voi pune pozele cu mine și cu Iura, înainte de Crăciun. Să văd pe unde sunt pozele, că am sute de poze cu mine și cu Iura. De Sărbători o să trec pe la el, pe la mormânt. Sper să să nu fie frig și să pot merge. Dar, chiar dacă nu ajung la el, unde doarme el, Iura este mereu cu mine, mă protejează”, a adăugat.

Comemorarea a 13 ani de la dispariția lui Iurie Darie

Recent, Anca Pandrea a participat și la comemorarea a 13 ani de la moartea lui Iurie Darie, la Cimitirul Sfânta Vineri, unde a depus flori și a aprins o lumânare. Actrița a fost profund emoționată, păstrând vie amintirea partenerului ei.

