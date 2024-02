Anca Serea a dezvăluit totul! Ce intervenții estetice are: „Sunt influențată de prietenele mele”

Anca Serea, una dintre cele mai în vârstă de 41 ani, a dezvăluit tot în privința intervențiilor estetice pe care le are. De-a lungul timpului, ea a fost întrebată de nenumărate ori de fani cum reușește să își mențină tenul atât de impecabil.

Ce intervenții are Anca Serea: „Nu este nimic nenatural”

recent că a făcut o singură intervenție estetică, countouring therapy, procedură non-invazivă. Ea nu este împotriva acestor operații, dar pentru moment nu vrea să recurgă la acestea.

„Nici eu, nici el! Până la vârsta aceasta nu am fost deloc la medicii esteticieni! Adi face în curând 47 de ani. Eu am făcut o singură intervenție, se numește contouring therapy. O singură dată am fost, nu este nimic nenatural!

Nu este vorba că nu sunt adepta, dar am zis că mai aștept până după 50 de ani! Adi este categoric, eu mai sunt influențată de prietenele mele, dar deocamdată nu a fost cazul!”, a mărturisit Anca Serea, potrivit .

Ce își dorește Anca Serea în 2024

Fiind una dintre cele mai cunoscute și apreciate vedete din România, Anca Serea a dezvăluit care sunt dorințele pentru noul an. Deși anul trecut a fost unul destul de aglomerat și cu multe lecții, prezentatoarea preferă să rămână în continuare optimistă.

„2023 cred că pentru toată lumea când a trebuit să zicem așa, să recalculăm și să reconsiderăm valorile importante ale vieții. Slavă Domnului, suntem sănătoși și cred că acesta este cel mai mare câștig.

A fost un an bunișor pentru noi. Sper ca anul 2024 să fie un an cu liniște și pace pentru toată lumea și să ne ținem familiile aproape, cam asta îmi doresc, lucruri simple, nimic material”, a povestit Anca Serea.