B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica

Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica

Elena Boruz
08 sept. 2025, 12:15
Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica
Sursa Foto: Facebook/ Anca Serea OfficialPage

Anca Serea este o mamă dedicată trup și suflet celor cinci copii ai săi. Vedeta nu i-a lăsat singuri nici în această zi specială, în care a avut loc deschiderea noului an școlar.

Frumoasa mămică a făcut mărturisiri impresionante despre fiica cea mare, care se pregătește ca anul acesta să susțină Examenul de Bacalaureat.

Cuprins:

  • La ce facultate va merge fiica cea mare a Ancăi Serea
  • Cum se descurcă vedeta de când nu mai are ajutor: „Este greu”

La ce facultate va merge fiica cea mare a Ancăi Serea

Partenera lui Adi Sînă a dezvăluit că emoțiile sunt mari, mai ales pentru faptul că fiica cea mare se îndreaptă cu pași repezi spre facultate, iar opțiunea ei nu este deloc una banală. Sarah își dorește să studieze la una dintre cele mai prestigioase facultăți din Europa, și anume Istituto Marangoni.

„Astăzi vom avea două festivități, una care a început deja, la 08:30, și cealaltă cât de curând, la 10:30. Avem ceva emoții, suntem nerăbdători, pentru Sarah va fi un an plin de provocări, ca să nu spun dificil. Urmează susținerea Bacalaureatului, apoi Universitatea. Ava trece și ea în clasa a V-a”, a declarat Anca Serea, la Știrile Antena Stars, conform spynews.

Cum se descurcă vedeta de când nu mai are ajutor: „Este greu”

De asemenea, vedeta a povestit că de aproximativ două luni se ocupă exclusiv de copii, fără a mai avea parte de ajutor. Chiar dacă plăcerea de a se implica în educația copiilor ei este deosebită, femeia nu ascunde faptul că este și dificil în același timp.

„Este greu, având în vedere că nu mai avem ajutor de vreo două luni și jumătate. A fost o vară destul de complicată, pentru că a trebuit să facem totul singuri. Este o resetare, sunt noi începuturi, mari emoții”, a declarat vedeta.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Monden
Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Monden
Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Externe
Giorgio Armani va fi înmormântat luni, într-un sat din nordul Italiei. Ce se va întâmpla cu magazinele Armani, în memoria marelui creator de modă
Karmen și Olga Barcari, despre relația lor: „O compatibilitate extraordinară”. Cum au trăit aventura „Asia Express”
Monden
Karmen și Olga Barcari, despre relația lor: „O compatibilitate extraordinară”. Cum au trăit aventura „Asia Express”
Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț
Monden
Daciana Sârbu, viața după Victor Ponta. Partenerul misterios cu care s-a afișat după divorț
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
Monden
Tudor Chirilă, despre lecția învățată de la mama acestuia: „Când ești tânăr, n-ai de ales”
Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
Monden
Jorge, secretul unui fizic de admirat: „Am eliminat din alimentație…”. Ce mărturisiri a făcut artistul
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate
Monden
Gala MTV Video Music Awards. Ariana Grande şi Lady Gaga au câştigat principalele laureate
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina
Monden
Oana Monea, ispita supremă de la „Insula Iubirii”, și-a făcut iubit! Ce mărturisiri a făcut blondina
Au scris istorie, însă nu s-au suportat niciodată: „Toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului”. Despre ce actori este vorba
Monden
Au scris istorie, însă nu s-au suportat niciodată: „Toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului”. Despre ce actori este vorba
Ultima oră
14:36 - Tânără amenințată cu moartea de către parteneră, într-un parc din Capitală. Cine a salvat-o
14:34 - Ministrul Educației: “Este, cred, nerealist să te aștepți că legea fiscal-bugetară va fi anulată, în acest moment, sau că va fi o demisie a Guvernului sau a premierului”. Ce spune despre o eventuală demisie a sa (VIDEO)
14:32 - Roman Abramovici, anchetat pentru corupție și spălare de bani. Autoritățile analizează originile averii oligarhului rus
14:21 - Peste 10.000 de profesori au ajuns la Palatul Cotroceni. Ei îi strigă președintelui Nicușor Dan: „Ieși afară, să vorbim de școală!” (VIDEO, GALERIE FOTO)
14:19 - Medic, despre două medicamente frecvent folosite:„ Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”
14:12 - Investiție în educație: școli renovate din fonduri europene își deschid porțile pentru copii
14:05 - Claudia Pătrășcanu, la brațul unui alt bărbat, la 6 ani de la despărțirea de Gabi Bădălău. Ce mesaj emoționant a transmis artista
13:56 - PSD anunță legi noi pentru eliminarea CASS în cazul unor categorii de români. Grindeanu: Aceste proiecte sunt reparatorii, din punctul nostru de vedere (VIDEO)
13:53 - Aventură în sălbăticie încheiată tragic. Bărbat dispărut de patru ani, împușcat mortal de poliție
13:45 - Iulia Albu: „Nopți nedormite, săptămâni nedormite, luni nedormite”. Ce dorință i-a îndeplinit fiicei sale