Anca Serea, alături de copii, cu ocazia începerii noului an școlar. Ce a transmis mămica

Anca Serea este o mamă dedicată trup și suflet celor cinci copii ai săi. nu i-a lăsat singuri nici în această zi specială, în care a avut loc deschiderea noului an școlar.

a făcut mărturisiri impresionante despre fiica cea mare, care se pregătește ca anul acesta să susțină Examenul de Bacalaureat.

Partenera lui Adi Sînă a dezvăluit că emoțiile sunt mari, mai ales pentru faptul că fiica cea mare se îndreaptă cu pași repezi spre facultate, iar opțiunea ei nu este deloc una banală. Sarah își dorește să studieze la una dintre cele mai prestigioase facultăți din Europa, și anume Istituto Marangoni.

„Astăzi vom avea două festivități, una care a început deja, la 08:30, și cealaltă cât de curând, la 10:30. Avem ceva emoții, suntem nerăbdători, pentru Sarah va fi un an plin de provocări, ca să nu spun dificil. Urmează susținerea Bacalaureatului, apoi Universitatea. Ava trece și ea în clasa a V-a”, a declarat Anca Serea, la Știrile Antena Stars, conform

De asemenea, vedeta a povestit că de aproximativ două luni se ocupă exclusiv de copii, fără a mai avea parte de ajutor. Chiar dacă plăcerea de a se implica în educația copiilor ei este deosebită, femeia nu ascunde faptul că este și dificil în același timp.

„Este greu, având în vedere că nu mai avem ajutor de vreo două luni și jumătate. A fost o vară destul de complicată, pentru că a trebuit să facem totul singuri. Este o resetare, sunt noi începuturi, mari emoții”, a declarat vedeta.