Anca Serea, emoții înainte de începerea noului an școlar. Cât de greu îi este să se descurce cu cei șase copii: „Nu e simplu. Am avut de pregătit multe”

Anca Serea este o mămică împlinită și extrem de mândră de cei șase copii ai săi. Cum începutul anului școlar se apropie cu pași repezi, vedeta a început pregătirile pentru momentul în care cei mici se vor întoarce la școală.

Se pare că aceasta va fi singură cu patru copii în prima zi de școală, . Prezentatoarea a recunoscut că nu îi va fi deloc ușor în prima săptămână.

Cât de greu îi e Ancăi Serea singură, cu șase copii, la începutul școlii

Invitată la „Vorbește lumea”, Anca Serea a vorbit despre ce temeri are pentru acest început de an școlar, care debutează luni, 5 septembrie.

„Avem emoții. O parte dintre ei sunt nerăbdători să înceapă școala, spre exemplu Ava, care este încântată de școală și tot ce se întâmplă acolo. Ea este clasa a II-a acum. Moise va merge la grădiniță. La noi e foarte complicată povestea pentru că David este anul doi de facultate, Sarah începe și ea un nou capitol, va merge la liceu la Tonitza, în clasa a IX-a, deci toți la școală, la grădiniță”, a spus Anca Serea.

„Nu e simplu. Am avut de pregătit multe ghizdane și de cumpărat multe rechizite. Eu am învățat că e important să fim organizați cu ceva timp înainte. Cam cu două săptămâni am început să pregătim. Îmi și place, face parte din viața noastră să fim implicați ca părinți. Bineînțeles că eu mă implic mai mult. Adi este acum într-un turneu în India. Va veni, dar va fi, din păcate, absent în prima zi de școală, atunci când va suna pentru prima oară clopoțelul dar recuperăm”, a mai declarat ea.

View this post on Instagram

În cadrul emisiunii, Anca a fost întrebată , la activitățile pentru școală, iar aceasta a răspuns: „De cele mai multe ori eu, dar nu au nevoie de un ajutor extra pentru că sunt foarte implicați și se facem temele în timpul weekendului, iar în weekend eu îi ajut. Greu este acum, în prima săptămână de școală când avem nevoie de o acomodare cu toții, și mie îmi va fi foarte greu pentru că urăsc să mă trezesc dis de dimineață, și cu culcatul pentru că ne culcăm destul de târziu, când sună alarma de dimineață nu ne face plăcere de loc”, a mai spus ea la Pro TV.

Cum vedea Anca Serea școala când era copil

Anca Serea își amintește cu mare drag de momentul în care începea școala, când aștepta să își revadă colegii. Mai mult, vedeta a avut parte de momente unice în timpul când era elevă, chiar a fost aleasă și Miss Boboc.

„Întotdeauna super emoționant, eram la fel ca și Ava, îmi doream să merg la școală, chiar dacă nu erau condițiile precum cele pe care le au copiii noștri acum. Am niște amintiri foarte frumoase.

Începutul școlii, primul clopoțel, dorul acela să îmi revăd colegii, învățătoarea, clasele I- IV au fost întotdeauna speciale pentru mine, am fost un copil silitor. Da, am fost și Miss Boboc, am fost la mai multe categorii de miss, dar nu contează, că nu m-a ajutat cu nimic. Fetelor, puneți mâna pe carte, că totul e trecător!”, a mărturisit Anca Serea.