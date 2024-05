Anca Serea și-a retras fiica de patru ani de la grădiniță. De ce a luat această decizie. „Consider că ei îi este mai bine acasă, lângă mine”

Anca Serea a luat decizia de a-și retrage fiica de patru ani de la grădiniță. Vedeta a explicat care sunt motivele pentru care micuța Leah a fost înscrisă la regimul de învățământ preșcolar pentru doar șase luni.

„Este o opțiune personală deocamdată”

este căsătorită din 2015 cu Adi Sînă, împreună având patru copii: două fete, Ava și Leah, și doi băieți, Noah și Moise. Din relația anterioară cu Filip Poplingher, artista are doi copii: Filip și Sarah.

Vedeta a decis să își retragă fiica de patru ani de la grădiniță, după ce a încercat aproape jumătate de an să o integreze în colectiv.

„Nu merge la grădiniță deocamdată, are 4 ani și ceva, a mers. Este o opțiune personală deocamdată, se pregătește acasă, are o profesoară, are o educatoare, are clubul de dans, deocamdată nu merge în comunitate. (…)

Consider că niciun copil nu este suficient de pregătit să fie despărțit de mama lui în primul rând și cred că de aceea îi facem ca să petrecem mai mult timp cu ei. Adică dacă nu ai cu cine să-l lași acasă, da, e clar că este o soluție bună creșă. Am încercat, Leah a mers vreo jumătate de an, dar nu, consider că ei îi este mai bine acasă, lângă mine”, a dezvăluit Anca Serea pentru

În prezent, micuța Leah are profesor acasă și participă la diverse activități educative.

De ce nu a putut fiica Ancăi Serea să se integreze în colectivul de la grădiniță

a declarat că fiica sa Leah a avut dificultăți să se apropie de ceilalți copii de la grădiniță, deoarece vorbește mai mult în engleză.

„Leah este un copil foarte independent, foarte inteligent, are 4 ani și jumătate, recunoaște toate literele, toate cifrele, aproape că a început să citească, are niște progrese semnificative, dar ea vorbește limba engleză mai mult și mai puțin română. Comunică mai mult în engleză și i-a fost greu să zicem așa să se înțeleagă cu copiii de vârsta ei, care vorbeau românește”, a mai spus Anca Serea.

„Nu am luat vreo hotărâre acum sincer, dacă va urma o programă în limba engleză sau în română, aș vrea totuși în română să studieze că aici trăim și așa mi se pare corect, dar nu am pus niciun fel de presiune. Toți copiii noștri au mers cam de pe la 4 ani la grădiniță, de aceea nu e nicio presiune nici cu ea, draga de ea”, a concluzionat vedeta.