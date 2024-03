Ce rugăminte a avut fostul soț al Ancăi Serea înainte de a se stinge din viață: „Nu știu cum am reușit”

În vârsta de 43 de ani, Anca Serea se numără printre cele mai apreciate vedete de la noi din țară. Fosta prezentatoare TV trăiește de 13 ani alături de Adrian Sînă.

Până să găsească din nou liniștea în brațele cântărețului, aceasta a suferit enorm după ce primul său soț, Filip Poplingher, s-a stins din viață la vârsta de 36 de ani.

Rugămintea pe care fostul soț al vedetei a avut-o înainte de a muri

Anca Serea este un exemplu pentru cei care o urmăresc în online și nu numai. Cu toate că apare mai tot timpul cu zâmbetul pe buze, aceasta ascunde însă o mare dramă.

De curând, vedeta a participa la emisiunea „40 de întrebări”, prezentată de Denise Rifai pe Kanal D, acolo unde a făcut câteva dezvăluiri neașteptate.

În anul 2010, Anca Serea trecea printr-o perioadă grea din viața sa, deoarece fostul soț, cu care are doi copii, a murit din cauza leucemiei. În cadrul emisiunii aceasta a mărturisit că a suferit enorm după decesul fostului partener.

„Au fost niște momente foarte grele în viața mea, pentru care . Deși, când suntem liniștiți, ne înșelăm cu gândul că apelând la Dumnezeu, durerea o să treacă, în momentul respectiv nu este așa din păcate, iar disperarea și durerea este atât de mare, încât în cazul meu nu mai vedeam niciun fel de lumină, nicio rezolvare.

Am crezut că viața mea se va duce odată cu viața lui. Practic, am și refuzat să lupt timp de aproape 2 luni, stăteam mai mult închisă într-un dressing, pentru că nu voiam să mă vadă copiii în starea aceea. Alături de mine a fost mama mea, am trecut prin foarte multe etape și stări. Nu știu cum am reușit.

Cumva, un mare merit l-au avut și copiii, dar un mare merit l-a avut și Filip. Înainte să plece, el m-a rugat să fiu puternică și să-mi găsesc pe cineva care să mă aprecieze și să mă iubească la fel de mult cum a făcut-o el”, a declarat Anca Serea, notează .

Anca Serea, despre creșterea celor șase copii

Anca Serea și Adrian Sînă au împreună 4 copii, pe Noah, Ava, Moise și Leah, iar din relația cu afaceristul Filip Poplingher, vedeta mai are doi copii, pe Sarah și David.

Cei doi au dezvăluit că vor să își crească copiii cu blândețe și să nu îi certe atunci când greșesc.

„Jonglăm cu el. de la care cel puțin eu nu mă abat sub nicio formă. Niște reguli, eu le spun de bun simț. Dar încercăm, pentru că suntem niște persoane puțin mai cunoscute, au fost tot felul de momente în care ei s-au simțit cu o oarecare presiune asupra lor, încercăm să creștem niște copii normali, niște copii care să fie curajoși, echilibrați, asumați.

Încercăm să-i ducem la Biserică cât de des putem, eu mai ales, și Adi la sărbători. Îmi doresc foarte mult să-i creștem cu liniște și cu echilibru și lucrăm foarte mult în sensul ăsta, să vadă în noi niște exemple și să aibă exemplul părinților care se iubesc”, a mărturisit Anca Serea, potrivit .