Anca Serea și Cristina Șișcanu nu își mai duc copiii la grădiniță perioada următoare: „Aștept să treacă nebunia”

În contextul actual al epidemiei de gripă, două dintre vedetele din România au decis să nu își mai ducă copii la grădiniță o perioadă de timp.

Decizia a fost luată de Cristina Șișcanu în legătură cu fetița ei și a lui Mădălin Ionescu, și de Anca Serea în ceea ce o privește pe fiica cea mică, Leah.

Anca Serea nu o va mai duce pe Leah la grădiniță până în primăvară

Cele două vedete au decis să își țină copiii acasă din ă din ultima perioadă.

Anca Serea a anunțat că fiica sa, Leah, nu va mai merge la grădiniță până în primăvară. Fosta prezentatoare de la Prima TV nu își dorește ca școala să se întoarcă în online. Când vine vorba despre copiii mai mari, soția lui Adrian Sînă nu i-a putut ține acasă, pentru că nu au cum să piardă cursurile de la școală.

„Este o perioadă în care trebuie să fim foarte atenți, mai ales în cazul copiilor mici, de 3- 4 ani. Eu am decis să nu o mai duc pe Leah până în primăvară la grădiniță, cât despre copii mari nu am ce să spun. Educația este foarte importantă și trebuie să meargă la școală. Nu aș fi foarte fericită dacă am trece în online”, a spus vedeta, potrivit .

Nici Cristina Șișcanu nu își va mai duce fiica la grădiniță o perioadă

Cristina Șișcanu a hotărât să nu o mai ducă pe Petra, fiica ei și a lui Mădălin Ionescu, la grădiniță până când nu se va amelioara. Vedeta nu vrea ca fetița ei să aibă probleme de sănătate.

„Eu nu duc copilul la grădiniță… de frica gripei. Aștept să treacă nebunia”, a spus Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.