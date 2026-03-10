B1 Inregistrari!
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00"

Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”

Flavia Codreanu
10 mart. 2026, 23:17
Anca Serea, epuizată după ce a rămas singură cu cei 6 copii: „Sunt trează de la ora 6:00”
Sursa Foto: Instagram/@anca_sina_serea
Cuprins
  1. Ce face vedeta atunci când Anca Serea traversează momente tensionate
  2. Cum arată o săptămână obișnuită pentru vedetă
  3. Cum reușește vedeta să își facă timp pentru relația cu soțul ei

Anca Serea traversează o perioadă extrem de încărcată, deoarece este nevoită să se ocupe singură de toate responsabilitățile casnice și de îngrijirea celor șase copii. A rămas temporar fără sprijinul persoanei care o ajuta de obicei cu treburile din casă.

Ce face vedeta atunci când Anca Serea traversează momente tensionate

Deși este obișnuită cu disciplina, lipsa ajutorului a făcut ca sarcinile obișnuite să devină mult mai presante. Vedeta a mărturisit că, în ciuda efortului depus, încearcă să găsească scurte momente de respiro pentru a-și reîncărca bateriile.

„Când simt că nu mai pot, că obosesc, fac o baie caldă sau un masaj. Acum nu avem ajutor în casă, doamna noastră a plecat o săptămână în Republica Moldova și chiar trebuie să mă descurc singură. De exemplu, astăzi sunt trează de la 6, copiii au plecat într-o excursie cu școala, i-am dus pe Ava și pe Moise la școală la ora 6:30, pe Leia la 8:20, am pus o mașină de rufe la spălat, o mașină de vase. Acum trebuie să mă gândesc ce le pregătesc de mâncare. Până la urmă, nu este nimic special din ceea ce fac eu și altele nu fac. Este normalitatea noastră, cu care m-am obișnuit. Într-adevăr, este solicitant, dar nu este imposibil. Până la urmă, mamele noastre ne-au crescut cum ne-au crescut, fără să aibă atât de multe posibilități”, a mărturisit acesta.

Cum arată o săptămână obișnuită pentru vedetă

Prima parte a lunii martie a fost una deosebit de solicitantă pentru întreaga familie, din cauza serbărilor dedicate Zilei Femeii. Anca Serea s-a implicat activ nu doar ca mamă, ci și în organizarea evenimentelor alături de celelalte mămici de la școală.

„Săptămâna de 1-8 martie a fost extrem, extrem de aglomerată pentru noi, pentru că am avut serbări pentru toți copilașii. A fost și prima serbare de Ziua Femeii la Leeah, pentru că este în clasa pregătitoare, și am primit foarte, foarte multe surprize și minunății de la copii, făcute de mânuțele lor: felicitări, desene, coliere, brățări, mărțișoare. Toate lucrurile frumoase pe care ți le poate oferi un copil. Am fost și în comitetul de organizare cu mămicile, a fost o săptămână plină și extrem de aglomerată”, a menționat Anca.

Cum reușește vedeta să își facă timp pentru relația cu soțul ei

În ciuda programului care începe la ora 6 dimineața și include lecții de patinaj, ateliere de bijuterii și treburi gospodărești, Anca Serea nu neglijează relația cu Adrian Sînă. Cei doi fac eforturi pentru a menține o relație sănătoasă.

„În weekend am fost la un atelier de bijuterii cu Leeah, unde și-a confecționat pentru prima dată colierul ei, aproape singurică, iar eu am stat să o fotografiez și să o filmez. Apoi am avut lecții de patinaj cu ea, iar seara am ieșit la cină cu Adi. Legat de timp, îmi fac, cu mari eforturi, dar ce să fac, trebuie. Toată lumea se agită în felul ei”, a declarat Anca.

Vedeta subliniază că, deși este o perioadă solicitantă, consideră că activitățile sale fac parte dintr-o normalitate pe care orice mamă o trăiește.

