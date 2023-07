Anca Țurcașiu, dezvăluiri dureroase la trei ani de la divorț / „E singurul meu regret”

În urmă cu trei ani, Anca Țurcașiu a trecut printr-un divorț destul de dureros.

Timp de 23 de ani, ea a fost căsătorită cu medicul George Cristian, cu care are și un copil, pe Radu- care acum și-a întemeiat propria sa familie.

Anca Țurcașiu, dezvăluiri dureroase la trei ani de la divorț

Recent, vedeta și-a deschis sufletul și a vorbit acum despre căsnicia sa. În podcast-ul moderat de doctorul Adina Alberts, vedeta a dezvăluit care este cel mai mare din timpul mariajului. Anca Țurcașiu susține că timp de mai bine de două decenii, s-a pus pe locul doi. Fosta vedetă din La Bloc a mărturisit că a învățat să aibă grijă de ea abia după ce a devenit o femeie singură, până atunci, prioritățile sa fiind casa și familia.

„Nu am avut grijă de mine! Până la divorț, eu nu am avut grijă de mine.

Eu am fost căsătorită 23 de ani. Am avut grijă decât de ei. M-am lăsat întotdeauna pe ultimul loc și îmi pare rău, este singurul meu regret, pentru că nu am avut grijă de mine. Munceam îngrozitor de mult, veneam acasă noaptea, găteam, căram, alergam, ziceai că sunt nebună, pentru că eu voiam să le fac pe toate”, a spus Anca Țurcașiu, potrivit .

„Eu sunt acum 80% altă persoană”

Astfel, vedeta a mărturisit că acum este o persoană complet schimbată. „Eu sunt acum 80% altă persoană. M-am mobilizat dintr-o cădere gravă cu ajutorul oamenilor din preajmă. Vreau să trag un semnal de alarmă pentru femeile care sunt în situația în care am fost eu.

Să strige după ajutor, pentru că cum Dumnezeu o să le întindă toate mâinile, toate pârghiile posibile, ca să te agăți de absolut orice și să te ridici”, a continuat Anca Țurcașiu.