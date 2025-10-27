Anda Adam, la , a venit cu clarificări, în cadrul unui podcast, după ce s-a autointitulat „cea mai vedetă” în emisiune.

„Cumetrii” la „Asia Express”?

„Ce am observat, de la început, e că erau deja făcute niște bisericuțe. De la bun început am văzut că erau pe cumetrii. (…) Noi eram singurii rămași pe dinafară. Varianta ușoară de ales pentru votare clar eram noi”, a mărturisit Anda Adam, în cadrul podcastului lui Bursucu.

„A fost mișto experiența, ceva ce nu poți cumpăra cu toți banii din lume. Nu conta, noi eram relaxați pe subiectul ăsta. După care au început, pe spiritul ăsta competițional, tot felul de înțepături. Probleme tehnice, comentarii deplasate în momente nepotrivite, lucruri care îți dau rău”, a adăugat cântăreața.

„Cea mai vedetă” de acolo?

Anda Adam a spus, în cadrul emisiunii, la un moment dat că ea ar fi „cea mai vedetă” de acolo. Acum, ea a venit cu clarificări. Concurenta spune că, de fapt, ar fi spus acele cuvinte în alt context.

„Asta e o chestie pe care, sinceră să fiu, nu am spus-o așa. Știi cât de tare contează cum se montează? Noi am avut mai multe nereguli pe parcursul competiției. E o producție foarte grea. E ceva fenomenal”, a spus Anda Adam.

„A fost o frază pe care am discutat-o, în afara camerelor, cu producția, dar având o lavalieră. Discuția a fost de altă conjunctură. Nu am făcut afirmația asta în sensul că sunt o infatuată, vedeta vedetelor. În sensul că – am văzut că la unii se aplicau niște lucruri, la noi, nu se aplicau”, a adăugat.

„Discuția a fost cu producția, ca să mă justific. Am zis: „Pentru noi totul trebuie să fie mereu mult mai greu, cu probleme. Oare vreți să ne ducem acasă mai repede?’. De aici a pornit fraza aia. Din câte știu eu, sunt artistul cu cea mai mare expunere. Sunt cea mai veche în industrie. Asta a fost discuția”, a mai spus ea.